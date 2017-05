DFCO - Au cœur des Rouges : la pression dans le camp de Nancy

L'AS Nancy Lorraine débarque à Dijon ce dimanche avec la ferme intention de gagner. Il faudra au moins ça pour les Lorrains s'ils veulent se sauver en Ligue 1. Mais en face, ils auront un DFCO déterminé également à sauver sa peau. Et qui part avec un petit avantage.

En mode "guerriers" face à Nancy

Dnas un entretien accordé à nos confrères du Bien Public, le milieu de terrain Frédéric Sammaritano appelle ses coéquipiers à "mettre de la folie", dimanche soir face à Nancy. "Il va falloir les prendre à la gorge", ces Lorrains, "emballer le match très rapidement" comme ils avaient su le faire face à Angers.

Frédéric Sammaritano avant DFCO - Nancy : « Les prendre à la gorge »... #Actualité #nouvelles https://t.co/D8sc46nFgm — Nouvelle Dijon (@NouvellesDijon) May 10, 2017

Interrogé sur la pression palpable avant cette rencontre, il ajoute une chose assez évidente : je préfère être à notre place qu'à la leur. Ils ont un goal average moins bon, un point en moins, ils se déplacent chez nous. Mais sans les trois points prévient-il, "ce sera très dur de se maintenir en Ligue 1."

Lees-Melou vers la sortie ?

En attendant ce match, la fin de saison approche, et les premiers contacts pour le mercato estival aussi. Dans l'effectif dijonnais on le sait l'une des perles s'appelle Pierre Lees-Melou, et selon nos confrères de RMC, eh bien son profil intéresserait l'OGC Nice. Le club azuréen qui va jouer rappelons-le la ligue des champions l'an prochain.

#OGCN apprécierait le milieu de terrain #DFCO, Pierre Lees-Melou (23 ans, 30 matchs et 7 buts en L1). Discussions à venir (RMC). #IssaNissa — ThefastfootNews (@ThefastfootNews) May 9, 2017

Chafik, le casanier

Dans au coeur des Rouges on vous parle de foot, c''est vrai, mais pas que : il y a aussi l'extra-sportif, et ce mercredi matin on a demandé au défenseur Fouad Chafik ce qu'il faisait de ses journées après l'entrainement. Programme plutôt casanier pour l'international marocain.

Gaston-Gérard à guichets fermés dimanche ?

Il ne reste plus beaucoup de place à Gaston-Gérard pour la rencontre de dimanche. Un millier tout au plus, on vous invite donc à vous presser si vous souhaitez venir supporter les Rouges.

Et si vous ne venez pas au stade pour le foot dimanche soir, vous viendrez peut-être pour le feu d'artifice de fin de saison. Eh oui c'est déjà le dernier match à domicile pour le DFCO. On ne sait pas encore si on aura le cœur à fêter quoi que ce soit, mais on sait déjà que la société Ruggieri, célèbre conceptrice de spectacles pyrotechniques, nous proposera quelques pétards en fin de rencontre. Spectacle intitulé "Rouge au coeur". Ils étaient pas loin de plagier "au coeur des Rouges", chez Ruggieri...