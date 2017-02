DFCO - Au coeur des Rouges : la saison dijonnaise résumée en deux chiffres

Le DFCO tente d'oublier sa nouvelle défaite à Nantes vendredi pour se consacrer uniquement et entièrement à la réception de l'OGC Nice samedi à Gaston-Gérard.

© Getty

L'âme encore un peu jaune

Alors oui on l'a dit la défaite face à Nantes vendredi (1-3), elle est derrière nous maintenant, on se projette sur Nice. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, notamment pour Noémie, une supportrice du DFCO. Sur son compte Twitter, elle explique qu'elle s'est retrouvée à la gare de Nantes lundi. "C'est pas l'envie de taguer #dfco sur les murs qui lui a manqué", dit-elle, mais finalement elle a préféré "se faire petite" !

je suis à la gare de Nantes, et c'est pas l'envie de taguer #dfco sur les murs qui manque. Mais je préfère me faire petite ! — Nono S. (@noemiedbe) February 27, 2017

Face à Nice samedi à Gaston-Gérard, il va falloir un public en folie

Et pour y assister vous n'aurez peut-être pas à payer. Un jeu concours est organisé par le club avec une question toute simple : sur quel score le DFCO a-t-il battu l'OGC Nice en 2012 ? Tout cela se passe sur Facebook et on vous donne un indice : le score n'était pas 8/3 ..

Le DFCO, club familial

Le DFCO qui reste depuis sa création un club familial, qui cultive une certaine proximité avec ses supporters. Toutes les séances d'entraînement sont ouvertes à quiconque souhaite y assister. Et c'est précisément ce qui fait la différence avec d'autres grosses écuries du championnat selon jean-Marc, supporter dijonnais depuis toujours. lui, carrément, il invite les joueurs chez à la maison..

Jean-Marc, un supporter qui offre des cadeaux aux joueurs du DFCO Partager le son sur : Copier

La saison dijonnaise résumée en deux chiffres

Nacim nous apprend d'abord que le DFCO a inscrit au moins un but dans 20 de ses 27 matches en Ligue 1. Une très bonne stat', mais le compte Twitter officiel du journal numérique Olym Team ajoute que le même temps, il a concédé un but dans 93% de ses rencontres à l'extérieur. Difficile dans ce contexte de s'imposer à chaque fois.

Le @DFCO_Officiel a mis au moins 1 but dans 20/27 matchs en @Ligue1. Hormis le top 4, seule Montpellier (22) fait mieux. Spectacle #Ligue1 pic.twitter.com/D72Ye24t5S — Nacim BOURI (@NacimBouri) February 27, 2017