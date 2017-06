DFCO - Au Cœur des Rouges : la saison en stat

Au Cœur des Rouges, c'est votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO. Le club publie ses stats pour la saison 2016/2017.

C'est un retour complet en chiffres que propose le club sur cette saison qui s'achève pour le DFCO à une honorable 16eme place de la ligue 1 avec 37 points. Le DFCO a remporté 8 victoires au cours de l'année. Il a fait 13 nuls et essuyé 17 défaites. Et si vous aimez les chiffres et les comparaisons, il y en a à foison. On retiendra, par exemple, que Lois Diony a été le meilleur buteur avec 11 buts inscrits mais aussi le meilleur passeur avec 7 passes décisives. Mais c'est Mehdi Abeid qui a le plus touché le ballon au cours de la saison avec 1 661 ballons joués.Toutes ces statistiques sont à découvrir sur le site du club.

Des nouvelles du mercato ?

Pour l'instant, on est toujours au stade des rumeurs et en voici une relevée par Don Amar Fcbg sur tweeter. Il écrit que "selon l'équipe, le milieu offensif du DFCO Pierre Lees Melou interesse très fortement l'OGC Nice et son club formateur les Girondins de Bordeaux"

L'info est d'ailleurs publiée par le site actugirondins.com sous le titre : Pierre Lees Melou de retour au bercail ?

Avant le retour sur le terrain, le DFCO arrive en librairie

D'ici quinze jours, le mag du DFCO sur la saison qui vient de se terminer sera dans les kiosques. Les abonnés le recevront pas courrier un peu plus tard. Qu'y aura - t'il dans ce mag ? Voici quelques éléments de réponse avec Aurelien Gaudriot , le chargé de communication des rouges.