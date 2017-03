DFCO - Au cœur des Rouges : la trêve, ce n'est pas les vacances

Une nouvelle semaine cruciale s'annonce pour le DFCO, avant la rencontre face à l'Olympique de Marseille samedi à 17h. Malgré la trêve internationale, l'effectif continue de bosser.

Résultats mitigés pour les internationaux du DFCO

Dans au coeur des Rouges ce lundi, on fait le point sur les résultats des internationaux du club ce weekend. Soirée compliquée d'abord samedi pour Adam Lang, défait 3 à 0 par le Portugal champion d'Europe en titre et remplacé à la mi-temps. La Hongrie en grande difficulté dans le groupe B, troisième, très loin déjà de la Suisse et du Portugal.

De son côté, Oussama Haddadi n’est pas entré en jeu lors de la défaite 1-0 de la Tunisie en match amical face au Cameroun, champion d’Afrique en titre. Quant à Fouad Chafik, il s'est imposé au Burkina Faso sur le score de 2 buts à 0. A noter que Maroc et Tunisie s'affrontent ce soir, à nouveau en amical.

Pas de trêve pour le maintien

Bon mais qui dit trêve internationale ne dit pas forcément vacances pour les joueurs du DFCO restés en Bourgogne. Benjamin Guy est le préparateur physique du DFCO. Lui, il a le pied dans le plâtre en ce moment, mais pendant ces deux semaines de trêve, il a pour mission de faire travailler chaque joueur individuellement.

Objectif Vélodrome

Bon mais ça y est, l'effectif dijonnais se remet en mode championnat dès ce lundi matin. Le stade Vélodrome commence à être dans toutes les têtes. Ce sera samedi à 17h, face à Marseille bien sûr. La première des huit finales qui attendent le DFCO d'ici la fin de saison. A ce propos, sachez que c'est l'acteur Kad Merad qui donnera le coup d'envoi de ce match à l'occasion des 30 ans de l'association Petits Princes.

Les Féminines chutent en Alsace

Un dernier mot des féminines du DFCO. Elles ont perdu ce weekend malheureusement, (2-1) face à Vandenheim. Les Dijonnaises sont toujours sur la troisième marche du podium de la Division 2.