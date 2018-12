DFCO - Au cœur des Rouges : la venue du PSG à Dijon reportée au 13 mars 2019

Dijon, France

Reporté d'un trimestre

Le match de la 18e journée qui devait opposer le DFCO au PSG au stade Gaston Gérard de Dijon ce samedi a finalement été reporté. Il va falloir patienter encore pendant plus de trois mois puisque la rencontre se jouera le mercredi 13 mars 2019. Ce sera entre la 28e journée de ligue 1, avec la réception de Reims et la 29e journée, un déplacement à Guingamp. Voilà une nouvelle grosse semaine en perspective pour nos Rouges. Le DFCO le précise sur son site internet.

Calendrier des 32e de finale de la coupe de France

Pour les 32e de finale de la coupe de France, là aussi le calendrier se précise. Le match opposant les Rouges au club de Schiltigheim (N2) se jouera le samedi 5 décembre à 18h en Alsace.

- le programme détaillé :

Vendredi 4 janvier (20h55)

Nantes (L1) - Châteauroux (L2)

Samedi 5 janvier :

(13h00) Strasbourg Olympique (R2) - Saint-Étienne (L1)

Tours (N1) - Les Herbiers (N2)

Marignane (N1) - Clermont (L2)

SC Bastia (N3) - Concarneau (N1)

Croix (N2) - Raon-l'Étape (N3)

(15h00) Amiens (L1) - Valenciennes (L2)

Lyon Duchère (N1) - Nîmes (L1)

Stade Pontivyen (N3) - Guingamp (L1)

Le Puy (N2) - Nancy (L2)

Bergerac (N2) - Niort (L2)

Orléans (L2) - Aiglon du Lamentin (R1/Martinique)

(18h00) Toulouse (L1) - Nice (L1)

Red Star (L2) - Caen (L1)

Schiltigheim (N2) - Dijon (L1)

Saint-Quentin (N3) - Metz (L2)

Gravelines (R1) - Villefranche (N1)

Sète (N2) - Limonest (N3)

(20h55) Bourges (N3) - Lyon (L1)

Dimanche 6 janvier :

(14h15) Andrézieux-Bouthéon (N2) - Marseille (L1)

Canet (N3) - Monaco (L1)

Rennes (L1) - Brest (L2)

Reims (L1) - Lens (L2)

Grenoble (L2) - Strasbourg (L1)

(17h15) Bordeaux (L1) - Le Havre (L2)

Entente Sannois Saint-Gratien (N1) - Montpellier (L1)

Viry-Châtillon (N2) - Angers (L2)

Noisy-le-Grand (R1) - Gazélec Ajaccio (L2)

Saint-Pryvé Saint-Hilaire (N 2) - Aurillac (N3)

Longueau (R2) - Vitré (N2)

(20h45) Pontivy (N3) - Paris SG (L1)

Lundi 7 janvier

20h00: Lille (L1) - Sochaux (L2)

Avant la coupe de France, place à la coupe de la ligue ce mercredi 20 décembre. Vous pourrez suivre ce match en direct sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne avec une soirée spéciale avec nos confrères de France 3 Bourgogne.

L'affiche des 8emes de finale de la coupe de la ligue entre le DFCO et les Girondins de Bordeaux - DFCO.fr

Un rituel avant le match ?

On a posé la question au milieu de terrain Mehdi Abeid. Voici sa réponse

Un rituel ou pas ? Mehdi Abeid Copier

Mehdi Abeid © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Une footballeuse en lice pour le meilleur but du championnat féminin pour décembre

On peut même presque parler d'un concours de beauté puisqu'il s'agit de désigner le plus beau but du mois de décembre dans le championnat féminin. Cela va se jouer entre quatre footballeuses dont Lea Leclerq du DFCO. Pour l"instant, notre dijonnaise est plutôt pas mal classée puisqu'elle était même en tête des votes avec 30% contre par exemple 18% pour la bordelaise Claire Lavogez. Dijon devant bordeaux... ça rappelle quelque chose... Et si c'était prémonitoire !