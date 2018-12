DFCO - Au cœur des Rouges : la victoire ou le désespoir

L'urgence de la victoire

On ne va pas faire dans le catastrophisme, on en a déjà assez dans le reste de l'actualité en France en ce moment. Mais si on était à la place des Dijonnais, on tacherait de gagner, coûte que coûte, ce mercredi soir. C'est capital, c'est fondamental, c'est tout ce que vous voulez, mais après onze matches sans victoire, oui, il y a urgence.

On s'en fout, on veut gagner

Ce sentiment d'urgence accompagne d'ailleurs le groupe dijonnais depuis trois jours. Heureusement, d'ailleurs, cela veut dire que la prise de conscience est là. Et franchement, lorsque vous revenez de Toulouse avec un seul point dimanche dernier, en ayant joué 90 minutes en supériorité numérique, et surtout en ayant mené deux à zéro. Si vous ne vous remettez pas en question, c'est la fin des haricots, les carottes sont cuites, bref, vous êtes dans les choux. On s'arrête là pour les métaphore à base de légumes, mais en gros c'est ce que le groupe se dit depuis trois jours, et il faut que ça provoque un électrochoc. Notre milieu de terrain Naïm Sliti ne dit pas autre chose d'ailleurs, à quelques heures d'entrer sur la pelouse de Gaston Gérard.

Et il a raison Naïm Sliti. On s'en fout complètement, sur penalty, de la main, avec le dos, peu importe, ce soir il faut gagner.

Gagner oui, mais avec qui ?

Olivier Dall'oglio a dévoilé son groupe en conférence de presse. Pas de grosse surprise, Senou Coulibaly, Yohann Gourcuff et Enzo Loiodice sont blessés. Quant à "Baba Neymar" alias Jules Keita, il est laissé de côté, c'est un choix du coach.

20 Dijonnais convoqués par Olivier Dall'Oglio et son staff pour affronter @EAGuingamp mercredi (19h00) à Gaston-Gérard.



4 joueurs sont absents sur blessure.

+ d'infos en cliquant ici ➡️ https://t.co/usIv5Gu3yO#DFCOEAG#Ligue1Conforamapic.twitter.com/4OtDGXWEi1 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 4, 2018

Le cœur (des Rouges) sur la main

A noter ce mercredi soir également, on va pouvoir faire une bonne action. Le club s'engage pour l'association Croq' Diabète. Et en effet vous aurez la possibilité si le cœur vous en dit de donner quelques euros, pour permettre à cette petite structure de mener à bien cette mission. Ce sera avant le match, à partir de 17h30 au niveau de l'entrée côté tribune nord.

Avant #DFCO - Guingamp et @DFCO_Officiel - #PSG, pensez à l'association Croq'Diabète !



- Pour demain 👉🏻 collecte d'argent (entrée tribune Nord)



- Pour #DFCOPSG 👉🏻 collecte de jouets neufs



Merci pour les enfants ! pic.twitter.com/2qLhg0yHI5 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 4, 2018

On aura le temps d'en reparler, mais pour la réception du Paris Saint Germain dans dix jours, le DFCO organisera aussi une collecte de jouets pour Noel.