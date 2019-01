DFCO - Au cœur des Rouges : la vie d'après ODO

A la baguette des séances d'entraînement, David Linarès, l'ancien adjoint d'Olivier Dall'Oglio, fait ce qu'il peut. L'ancien joueur va faire office de "tempon" à la demande du président Olivier Delcourt, le temps de trouver un suppléant à Olivier dall'Oglio.

Sport local | Les images du premier entraînement du DFCO sans Olivier Dall’Oglio https://t.co/U8EC5oppGA via @lebienpublic — Marie Dioa (@MaReDioa) January 2, 2019

Ce qui est certain, c'est que le recrutement ne se fera pas en interne. Ni David Linarès, ni Stéphane Jobard, le bras droit de toujours d'Olivier Dall'Oglio, ne sont titulaires du diplôme d'entraîneur (BEF) indispensable pour officier sur un banc en Ligue 1.

Courbis, nouveau candidat

Les regards sont donc braqués vers l'extérieur, vers ce marché des entraîneurs libres de tout contrat. Avec un nouveau nom évoqué depuis mercredi, celui de Rolland Courbis. L'ancien coach de Marseille, Rennes, ou encore Montpellier se dit d'ailleurs "flatté" sur Twitter d'être parmi les noms cités pour relever le défi du maintien à la fin de la saison.

Je suis flatté d être parmi les entraîneurs cités capable de relever le défi du maintien : c est vrai que durant la carrière j aintres souvent réaliser cet objectif !



Kombouaré, Girard, Courbis... Qui entraînera Dijon ? https://t.co/YPZeUs5n5N — Rolland Courbis (@rollcourbis) January 2, 2019

M'interroge sur l'identité des coachs "en poste en L1" ayant sollicité @odelcourt26 confirmé par @CarineGalli. J'en ai 3:#Casanova qui parvient pas à se réimposer au #TFC,#Mercadal avec joueurs dijonnais adaptés à son jeu ou #Pelissier mais trop fidèle...#lequipeMERCATO#DFCOpic.twitter.com/N89TnYxTry — Thomas Pinaroli (@Thomas_Pinaroli) January 1, 2019

Ce qui agace les supporters en attendant, c'est que rien ne bouge au sein de l'effectif. Le président Delcourt l'a reconnu lui-même, le recrutement de l'été dernier est globalement un échec. Logiquement, il faudrait donc recruter d'ici la fin du mois, profiter pleinement de ce mercato d'hiver. Sauf que depuis l'annonce du licenciement d'Olivier Dall'Oglio, les discussions d'argent concernent plutôt le salaire du prochain entraîneur, et pas du tout celui de futurs nouveaux joueurs.

Un début de crise à gérer au mieux

Comme le soulignent certains fans sur les réseaux sociaux, on ne sait pas quel rôle ont pu jouer certains joueurs dans cette décision de faire partir Olivier Dall'Oglio, après tout c'est possible qu'une partie du vestiaire lui soit devenue hostile.

Je n'y crois pas perso mais dans ce cas, si les joueurs ont le pouvoir dans le vestiaire, c'est que la situation est encore pire. — Gus21 (@Gus21DFCO) January 2, 2019

Ce qui est certain en revanche c'est que les joueurs devront assumer ce choix jusqu'à la fin de la saison, et réussir la prouesse de rester en Ligue 1. En attendant c'est vrai, c'est une ambiance un peu particulière qui règne au stade des Poussots, d'autant plus pour les plus jeunes, comme Enzo Loiodice par exemple, ça doit être un moment particulier. On lui a quand même demandé de nous parler de sa plus grande émotion, positive celle-là, dans sa jeune carrière.

Allez on en profite pour vous rappeler deux choses : le DFCO joue ce weekend, en Alsace à Schiltigheim en coupe de France. Et puis la billetterie est ouverte pour le samedi 12 janvier, dans huit jours, pour la reprise du championnat et la réception de Montpellier.