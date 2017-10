DFCO - Au coeur des Rouges : le bijou de Jeannot commenté par les journalistes étrangers

C'est sans doute l'un des buts les plus spectaculaires de cette saison 2017/2018. Cette splendide reprise de volée de Benjamin Jeannot, qui a permis au DFCO d'espérer le point du match nul pendant quelques minutes face au Paris-Saint-Germain samedi dernier à Gaston-Gérard.

Les réseaux sociaux bruissent de nombreux commentaires depuis samedi. Cette frappe magique de Benjamin Jeannot a-t-elle donné lieu au plus beau but de l'année ? Les moins objectifs en sont persuadés, les mauvaises langues elles, demandent aux Dijonnais de se calmer un peu.

Ça sent le seum par ici. — 💥LeDijonShow💥 (@ThomasJobard) October 16, 2017

En tout cas c'est un petit plaisir qu'on peut se faire ce mardi matin à l'heure du petit déjeuner : voir et revoir le magnifique but de Benjamin Jeannot, samedi, face au PSG. But splendide, qui n'a malheureusement pas permis aux Dijonnais de repartir avec le point du match nul, mais qui a eu le mérite d'enflammer les commentateurs sportifs du monde entier. Le site du DFCO en a fait un petit florilège, à retrouver en vidéo. La palme de l'hystérie, elle est pour la version espagnole, mais on vous laisse en juger.

La rencontre face au PSG en statistiques

Le tableau des statistiques ne laisse aucun doute. Paris a dominé dans presque tous les compartiments du jeu, le nombre de tirs, le nombre d'occasions franches, la possession de balle.

Les statistiques de la rencontre face au Paris-Saint-Germain - DFCO

En revanche, il y a un domaine dans lequel le DFCO a fait jeu égal avec les coéquipiers de Neymar, c'est la récupération. C'est l'une des satisfactions sans doute pour Olivier Dall'Oglio : ses joueurs, et notamment son milieu de terrain, ont gagné de nombreux duels et donc chipé le ballon à de très nombreuses reprises, et c'est ce qui a mis en difficulté les Parisiens. Il va donc falloir s'appuyer là-dessus à Metz dès ce samedi soir.

Les autres statistiques de la rencontre face au PSG - DFCO

Le regard d'un jeune du centre de formation sur Neymar et son transfert

En tout cas la présence de Neymar elle était très, très attendue, y compris par les jeunes supporters de Dijon. Le Brésilien est une vraie star et son transfert historique à 220 millions d'euros a forcément contribué à ajouter de la fascination à la fascination. Une somme totalement folle, y compris pour ceux qui aspirent à devenir footballeurs professionnels.. c'est le cas d'Enzo, qui évolue chez les moins de 19 ans au centre de formation du DFCO.