DFCO - Au coeur des Rouges : le cas Reynet en question

Partira ? Partira pas ? Baptiste Reynet le souhaite, mais son président ne le laissera pas s'en aller comme cela. Côté supporters, on fait des suppositions, mais sans grande illusion.

Inquiétude... et résignation

Forcément le gardien de but dijonnais nous a un peu sauvés la saison dernière, et le voir partir cet été serait un crève-cœur pour les supporters du DFCO. Mais voilà, on le sait, notre ami Baptiste veut partir, aller voir du pays, et notamment la ville de Montpellier , où le club lui offre un contrat.

On l'a déjà dit ici même, le président du DFCO Olivier Delcourt n'entend pas brader son gardien, il attend une offre à la hauteur de son talent, et surtout, il conditionne ce départ à la venue d'un autre gardien de haut niveau.

J'aime ce genre de mentalité ! C'est tout à son honneur. — Guibert Mickaël (@MickaelGuibert) June 23, 2017

Montpellier va finir par mettre l'argent nécessaire, estime Llivio sur Twitter, suffisamment pour convaincre Dijon de s'en séparer. Même avis pour Mohammed, convaincu que le président le laissera finalement partir. MOhammed qui juge en tout cas que contrairement à d'autres joueurs, Baptiste Reynet a trop de respect pour le DFCO pour aller jusqu'au clash avec Olivier Delcourt.

Ils vont finir par poser 3 ou 3,5M et le DFCO acceptera t'en fais pas — Livio (@EleKoptes) June 22, 2017

La formation au DFCO : épisode 5

Avec cette question : à l'heure actuelle, y a t'il dans l'effectif du centre de formation un joueur qui pourra signer pro ? la réponse de Sébastien Degrange son directeur.

Sébastien Degrange sur la qualité des jeunes du centre de formation du DFCO Copier

Toujours chez les supporters, on en a gros en cette période de réabonnement.

C'est Bryan qui s'en émeut, toujours sur Twitter. Il s'est réabonné pour la septième fois à Gaston-Gérard pour la saison 2017/2018. Il avait même sa place attitrée, mais ça, c'est terminé. On lui a demandé de bouger, pour faire de la place au kop des Lingons Boys... et ça, il a du mal à le digérer. Avec un peu d'exagération, il se dit supporter "extradé", et reproche au club l'absence de compensation.