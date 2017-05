DFCO - Au Cœur des Rouges : le chassé croisé ce n'est pas que sur les routes

Au Coeur des Rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO et cette actualité prend de plus l'allure d'un grand marché. Dans le club, comme sur les routes de week-end de l'ascension, il y a des départs et des arrivées.

Le fameux mercato avec son lot de départs et d'arrivée a débuté. Après Jordan Lotiès, le club annonce également le départ de Yohann Rivière. Le joueur était arrivé du Havre en 2014. Il était comme Jordan Lotiès arrivé en fin de contrat.

Des départs qui sont largement commentés par les supporters sur les réseaux sociaux, à l'image de Dumper dumper qui écrit sur tweeter.

@cricriisright @AntheaZ_21 @DFCO_Officiel @Ligue1 Lotiès peut être très bon ou très mauvais, ça reste dommage qu'il parte.

Rivière non, il coûte de l'argent et ne sait pas faire une passe. — DumberDumper |:| (@DumberDumper) May 24, 2017

Jean-Bapt Bernard prend pour sa part sa défense en tweetant

@cricriisright @DumberDumper @AntheaZ_21 @DFCO_Officiel @Ligue1 En gros, une grosse boulette par match, mais à côté, il fait des trucs de ouf'. C'est le Tavares de la défense :P — Jean-Bapt Bernard (@JBBLJ) May 24, 2017

Une arrivée imminente ?

On évoque l'arrivée d'Eden Massouema, le jeune milieu de 19 ans du Paris FC, une équipe qui évolue en Nationale. Il a disputé ce mardi , le barrage aller contre Orléans. Selon nos confrères de l'Equipe, Eden Massouema s'est mis d'accord avec Dijon sur la base d'un contrat de quatre ans. Il devrait donc être la première recrue estivale du club bourguignon. Le DFCO devrait officialiser sa venue la semaine prochaine.

EDEN MASSOUEMA © Maxppp - Anthony Massardi

France Football propose une équipe des talents qui se sont révélés cette saison.

Et dans cette équipe figure deux joueurs du DFCO en l'occurence le gardien Baptiste Reynet et le milieu de terrain Pierre Lees-Melou aligné à 32 reprises par Olivier Dall’Oglio en Ligue 1 cette saison pour un joli bilan de 7 buts et 3 passes décisives.

Olivier Dall'Oglio est un fan absolu des "huiles essentielles"

Le coach du DFCO en badigeonne un peu partout au centre d'entraînement. Il parait que ça fortifie les joueurs!

Baptiste Reynet vous souhaite de bonnes vacances