Après un début de championnat tonitruant, trois victoires en trois matches et une place de leader partagée provisoirement avec le Paris Saint Germain, la machine dijonnaise est en train de se gripper, et les lacunes de l'équipe apparaissent au grand jour. C'était déjà le cas il y a deux semaines face à Caen, c'était encore plus flagrant samedi soir face à Angers. Défaite logique, trois buts à un pour les Dijonnais.

Je me suis planté

Et évidemment au bout de cette rencontre insipide côté dijonnais, il y avait un coach un peu énervé : Olivier Dall'Oglio ne masquait pas sa colère au micro de Lila Lefebvre samedi soir. Mais si on veut se rassurer un peu, il a parfaitement analysé ce qui cloche dans son équipe depuis deux matches, à savoir un manque cruel de cohésion : il y en a qui se tuent à la tache, pendant que les autres se tournent les pouces.

Olivier Dall'Oglio qui n'en veut pas seulement à ses hommes. "Je fais aussi mon mea culpa, je me suis planté", déclare le coach dijonnais. Chapeau, parce que rares sont les entraîneurs à dire les choses de manière aussi sincère.

Sincères, les fans du DFCO le sont aussi, surtout sur Twitter. Ils ont franchement passé un moment difficile en regardant leur équipe, à l'image d'Aurel. Lui, il a eu envie je cite de "se droguer très fort pour oublier ce match absolument honteux" et "nul à chier".

En tout cas c'était une première compliquée pour certaines recrues : première titularisation pour le défenseur belge Laurent Ciman, en difficulté pendant quasiment toute la rencontre. Idem pour le jeune "Baba Neymar" Jules Keita, qui démarrait un match pour la toute première fois en Ligue 1 : il a été aux abonnés absents pendant 90 minutes, notamment dans ses taches défensives.

Le DFCO Féminin écrit l'Histoire

C'est bien connu, pour se consoler on peut toujours se tourner vers les filles !

👏🏼 a @KenzaDali et à toutes les filles du @DFCO_Officiel ! Première victoire en D1 ⚽️ Vite le prochain match à domicile que l’on revienne voir ça 😍 https://t.co/el75xnUYMz — Anaïs Vincent 🤳🏽 (@_AnaisVincent) September 15, 2018

C'est d'autant plus vrai que les footballeuses dijonnaises ont fait dans l'oeuvre d'art ce weekend face à Metz (3-0), avec un triplé de Dali. Pas le peintre, mais bien l'attaquante internationale Kenza Dali, auteure d'un match énorme et qui offre au passage au DFCO féminin sa toute première victoire en Division 1. Bravo, et merci les filles. elles sont ce matin 7e au classement.