Pas de foot chez les hommes ce weekend, en revanche une occasion de lancer la saison pour les femmes ! Le DFCO féminin défait 1 à 0 en ouverture de la Division 1 face à Montpellier il y a deux semaines, ont l'occasion de se racheter dès samedi elles se déplacent à Guingamp avec l'ambition de débloquer leur compteur au classement.

Ambition affichée par la gardienne Mylène Chavas. De retour à la compétition pour ce match.

Stéphane Mangione, star des 20 ans du DFCO

On peut parler de légende dans la jeune histoire du club, Stéphane Mangione, l'attaquant aux presque 300 matches et 51 buts sous le maillot dijonnais, c'est pas mal du tout. Il a aujourd'hui 38 ans, il a terminé sa carrière au nord de la Côte-d'Or à Selongey. Et le club annonce sa présence le 17 septembre prochain, donc dans dix jours à l'occasion de la présentation officielle du DFCO version 2018/2019.

Le président Delcourt fait le bilan du mercato

C'est déjà l'heure du bilan pour le DFCO, après un été plutôt actif sur le marché des transferts. Pas mal de nouveaux joueurs sont arrivés ces dernières semaines, et de l'avis de beaucoup d'observateurs, le président Olivier Delcourt et la cellule recrutement ont fait des choix intelligents.

En misant d'un côté sur la jeunesse et la fougue de Jules "Baba Neymar" Keita en attaque par exemple, sur l'expérience d'un Yohann Gourcuff ou d'un Laurent Ciman de l'autre, sans pour autant renier la formation dijonnaise, puisque le tout jeune Enzo Loiodice est pour le moment l'un des piliers de l'équipe d'Olivier Dall'Oglio. Bref, tout cela sera décortiqué ce vendredi matin en conférence de presse, où Olivier Delcourt sera présent, tout comme d'ailleurs les susnommés Laurent Ciman et Yohann Gourcuff.

Fred Sammaritano fan de Zizou... et de Totti !

Le milieu de terrain du DFCO Fred Sammaritano, toujours aussi heureux surtout de sa vie dijonnaise. On lui a demandé de plonger dans ses souvenirs et de nous donner le nom d'un joueur qui l'a fait rêver lorsqu’il était enfant.

Fred Sammaritano qui était à l'entraînement avec ses coéquipiers ce jeudi bien sûr, séance un peu particulière, elle a lieu en intérieur, au Five sur les terrains de 5 contre 5.