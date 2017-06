DFCO - Au Coeur des Rouges : Le DFCO sur le podium du championnat de France des tribunes

Le DFCO monte sur le podium de la ligue 1. Le club dijonnais termine troisième du championnat de France des tribunes.

Cocorico !! le DFCO termine troisième du championnat de France des tribunes en Ligue 1. Le club arrive juste derrière l’En Avant Guingamp et le Stade Rennais. Mais les tribunes, il faut les remplir et un bug tombe plutôt mal en plein démarrage de la campagne d'abonnements. La réservation sur internet a été victime d'un problème technique du prestataire de billetterie en ligne du club. Le DFCo promet que l’accès sera de nouveau possible à partir de ce mercredi 14 juin à 9h00. Sinon vous pouvez toujours vous rendre à la billetterie Ouest, place Gaston-Gérard. Le classement complet est ici.

Le trio de tête - LFP.fr

Un match hommage ce mercredi 14 juin

Il y a un match ce mercredi au stade des Poussots, en hommage à Frédéric Luneau, "une figure du football régional, et buteur redoutable passé par les clubs de l’AS Beaune et du Dijon FCO" écrivaient nos confrères du Bien Public lors de sa dispartition.Frédéric Luneau avait fini sa carrière sportive de haut niveau en rejoignant l’équipe des « Barbons » de Vougeot. De nombreux amis dijonnais ou du club de Vougeot seront présents ce mercredi pour cette rencontre amicale en son honneur.

Quel calendrier la saison prochaine ?

Autre temps fort de la journée. C'est ce jeudi que la Ligue du Football professionnel va dévoiler le "très attendu" calendrier de Ligue 1.

Nous revenons sur les moments "compliqués", les matchs après lesquels Dijon a douté comme ce déplacement à Bordeaux. Le DFCO mène alors 2 à 1 à quelques minutes de la fin du match. Mais au final, le DFCO s'incline 3 à 2. L'entraineur adjoint Stéphane Jobard nous en rappelle les grandes lignes au micro France bleu Bourgogne de Philippe Renaud