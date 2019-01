DFCO - Au cœur des Rouges : le jaune au cœur pour Sala

L'attaquant argentin disparu il y a dix jours au-dessus de la Manche, à bord d'un petit avion de tourisme. Ce mercredi soir au stade de la Beaujoire à Nantes, nous sommes à la neuvième minute du match qui oppose les Nantais à Saint-Etienne en Ligue 1 (neuvième comme le numéro 9 d'Emiliano Sala), lorsque l'arbitre arrête le jeu, pour laisser les 40.000 supporters applaudir et scander le nom de ce jeune homme de 28 ans, qui aura porté le maillot du club pendant cinq saisons.

L'émotion jusqu'à Dijon

Un moment de communion et d'émotion très fort salué par tous, y compris les fans dijonnais ce matin sur les réseaux sociaux. Pour Thomas, "l’hommage à Emiliano Sala est grandiose", le football est grandiose, j’en ai des frissons."

J’en ai des frissons. #FCNASSE#PrayForSala — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) January 30, 2019

A Angers, gros enjeux

L'actu en rouge cette fois, c'est la rencontre entre le DFCO et le SCO d'Angers. C'est dans deux jours déjà (samedi, 20h) et on le répète, les Dijonnais ont là l'occasion d'aller titiller un adversaire assez proche au classement, de revenir un seul petit point derrière. En revanche, en cas de défaite, eh bien ça ferait sept point d'écart, ça nous replongerait dans une mauvaise passe, et ça nous condamnerait peut-être définitivement à jouer les derniers rôles de cette Ligue 1.

En tout cas d'après les vidéos postées par le club sur Twitter, tout le monde est au turbin, dans le froid, pour être prêt au combat. On devrait en savoir davantage demain sur la composition du groupe pour cette rencontre.

Le sport féminin et le DFCO à l'honneur à la fac de Dijon

L'entraîneur du DFCO Féminin Yannick Chandioux et l'une de ses joueuses, l'internationale française Kenza Dali, seront parmi les invités d'honneur d'une conférence organisée à la fac de Dijon le 14 février prochain. "Sport féminin, enjeux et perspectives", voilà le thème retenu pour ce colloque.

Inscriptions sur conferencesportaufeminin@gmail.com pic.twitter.com/DBp8R7zo7W — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 30, 2019

On sait que les femmes sont en train de gagner leur place dans ce milieu très masculin et macho, elles ont droit désormais à des diffusions en direct dans les médias. C'est positif évidemment, mais il faut sans doute aller plus loin. C'est de cela qu'il sera question lors de cette conférence. Inscrivez-vous !