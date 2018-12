DFCO - Au coeur des Rouges : le match face au PSG maintenu

C'est officiel, la rencontre entre Dijon et Paris aura bien lieu samedi après-midi, malgré la menace d'attentat et l'acte V à venir du mouvement des gilets jaunes.

La question était clairement posée ces dernières heures, entre la nouvelle manif des gilets jaunes prévue samedi, et le renforcement du plan Vigipirate suite à l'attentat de Strasbourg, le contexte est lourd, et il fait craindre des débordements.

Match #PSG#DFCO maintenu à Dijon samedi 15 décembre, mais sans supporters parisiens. (arrêté d'interdiction de déplacement des supporters parisiens, Source préfecture) — Arnaud M. (@ArnaudMOmO) December 12, 2018

Déjà trois rencontres de la 18e journée de Ligue 1 sont annulées à Caen, à Nantes et à Nice, la préfecture des Bouches-du-Rhône demande également le report du match entre Marseille et Bordeaux ce dimanche. Mais ici à Dijon, décision a donc été prise de maintenir l'événement samedi après-midi à Gaston-Gérard. Dans un communiqué, le préfet Bernard Schmeltz précise toutefois que "pour prévenir tout trouble à l'ordre public", un arrêté a été pris pour interdire la venue des supporters parisiens. Par ailleurs, et c'est important si vous aviez prévu d'acheter votre billet en direct sur place, il n'y aura pas de vente au guichet samedi.

Nostalgiques du 3615 FFF

A Part ça ce matin, on a des supporters en pleine nostalgie sur les réseaux sociaux. Des supporters qui évoquent sur Twitter le temps révolu du Minitel, seul moyen technologique à l'époque pour avoir les résultats du championnat de France. C'est Caramel Andalou qui nous parle de tout cela : "je me souviens de mon père qui m'appelait depuis son boulot pour que j'aille regarder sur le Minitel le score du match du DFCO à Saint-Omer ou Armentières en CFA. A l'époque, pas de radio, ni streaming, ni internet, juste 3615fff".

J ai que 30 ans mais je Me sens vieux quand je me souviens de mon père qui m appelait depuis son boulot pour que j aille regarder sur le Minitel le score du match du dfco à saint omer ou armentieres en CFA. A l époque pas de radio ni streaming ni internet juste 3615fff — CaramelAndalou (@CaramelAndalou) December 12, 2018

Et puis Thomas qui regrette le temps béni "des multiplex à la radio", ça existait encore il y a quelques années. "T’étais en panique", dit-il, "devant ton poste en espérant un but de Dijon au stade de la Vallée du Cher à Tours." "On vient de loin", poursuit-il toujours sur Twitter : "Il faut profiter. On a de la chance avec le DFCO. Parfois y’a des coups de moins bien, mais faut se dire qu’on est en Ligue 1, et que ça ira mieux demain. J’ai hate d’être à samedi."

Romain Amalfitano presque record

Une petite pensée pour Romain Amalfitano pour terminer : c'est Livio, fan du DFCO devant l'éternel qui évoque notre milieu de terrain. La nouvelle est passée "totalement inaperçue", regrette-t-il, mais mine de rien, le vice-capitaine dijonnais a intégré le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire du Club, avec 176 titularisations. Son pote Jordan Marié s'en approche, il en est à 174. Vraiment ce matin on est nostalgiques, on ne parle que des anciens.