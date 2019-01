DFCO - Au coeur des Rouges : le mercato dijonnais à l'arrêt ?

Le mercato d'hiver, c'est cette courte période du mois de janvier durant laquelle les clubs de Ligue 1 peuvent se renforcer, vendre ou acheter des joueurs.

Alors pour l'instant à Dijon, on a licencié un entraîneur pour 1,8 millions d'euros, Olivier Dall'Oglio, et on en a recruté un autre, Antoine Kombouaré. Il vient de faire ses débuts sur le banc, et de gagner son premier point en championnat face à Montpellier (1-1).

D'ailleurs ce dernier l'affirme, le club pourrait chercher à se renforcer avant le 31 janvier. "On a encore un peu de temps", dit-il, "on n'est pas pressés". En tout cas avec les blessures de Fred Sammaritano et Benjamin Jeannot, les options offensives notamment sont limitées pour les Rouges. Quant aux supporters, ils sont nombreux à vouloir du renfort en défense.

Chafik et Marié, retours en grâce ?

En tout cas si on veut parler de changements déjà apportés par Antoine Kombouaré, on peut se tourner vers certaines prestations observées dimanche. On a en tête deux joueurs en particulier, deux joueurs pas très sollicités par Olivier Dall'Oglio depuis le début de la saison : Fouad Chafik en défense a connu sa quatrième titularisation seulement, et il a plutôt fait du bon boulot. Idem au milieu de terrain pour Jordan Marié, cinquième titularisation. C'est lui qui a tiré le plus aux buts, c'est lui également qui a délivré une passe décisive pour Wesley Saïd. Donc Antoine Kombouaré sait qu'il pourra compter sur ces éléments dans les prochaines semaines.

François Rebsamen a apprécié

Il y en a un qui regarde de très près ce qui se passe en ce moment au DFCO, c'est François Rebsamen, le maire socialiste de Dijon. Pas très favorable au grand débat national voulu par Emmanuel Macron, il pourrait en revanche débattre des heures sur la situation de son club de cœur. On lui a demandé de nous dire ce qu'il a pensé de ce match nul obtenu face à Montepllier dimanche soir.

Julio Tavares, pied carré en chef

Et puis une statistique pas vraiment à l'avantage du DFCO pour terminer : chaque semaine le site Ballistic recense les "pieds carrés". Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on appelle les pieds carrés les attaquants qui ont le plus de mal à cadrer leurs frappes. Or chez Ballistic, on a fait les comptes sur la première partie de saison en Ligue 1, et le joueur qui a figuré le plus souvent dans ce classement peu enviable, c'est notre capitaine, notre avant-centre, notre meilleur buteur du club, Julio Tavares. Désolé Julio.