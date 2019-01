DFCO - Au cœur des Rouges : le mercato dijonnais, il est où ?

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir interpellé le président Delcourt sur les réseaux sociaux. On se souvient de ce tweet signé Aurel il y a quelques jours, après la défaite en championnat face aux Girondins de Bordeaux : "il nous manque "un attaquant, un défenseur central, un latéral gauche, et un vrai tueur devant le but. Au boulot Olivier Delcourt !" Message resté sans réponse depuis.

Les supporters du DFCO regardant les rumeurs de transfert de ce mercato d'hiver pic.twitter.com/QAlRz7pMKc — Gus21 (@Gus21DFCO) January 29, 2019

On se souvient aussi de ces mots d'Antoine Kombouaré après son premier match sur le banc dijonnais : "on a encore un peu de temps, on n'est pas pressés". Depuis, plus rien. Silence radio au niveau du club, aucune annonce officielle. C'est tellement le néant dans le recrutement dijonnais que les supporters sont obligés de faire des annonces fictives eux-mêmes sur les réseaux sociaux, à l'image de Gus, un tout petit peu ironique : "Les supporters du DFCO vont faire une drôle de tête quand on va leur annoncer que la seule recrue est un milieu offensif slovène associant les qualités de leadership d'un Laurent Ciman à l'intelligence de jeu d'un Dylan Bahamboula".

Les supporters du DFCO quand on va leur annoncer que la seule recrue est un milieu offensif slovène associant les qualités de leadership d'un Laurent Ciman à l'intelligence de jeu d'un Dylan Bahamboula pic.twitter.com/kOu972r1r6 — Gus21 (@Gus21DFCO) January 29, 2019

Faut-il le préciser, Gus ne porte pas vraiment Laurent Ciman et Dylan Bahamboula dans son cœur de rouge.

A Angers, continuer sur la lancée

En tout cas, il y a un déplacement qui se prépare à Angers ce weekend (samedi, 20h), et il sera important pour les Rouges. Le weekend dernier on parlait déjà d'un match important face à Monaco, parfaitement géré par les Dijonnais, avec une belle victoire deux à zéro. Mais il va falloir enchaîner, maintenant.

🔙 Petit coup d’œil dans le rétro !



Au match aller contre Dijon, @FlavienTait a brillé en s'impliquant sur 2 des 3 buts du SCO. 1 but + un caviar pour Santamaria qui signait sa toute première réalisation en @Ligue1Conforama !



Rdv samedi 20h à Raymond Kopa pour #SCODFCO 🏟 pic.twitter.com/oFTuQr8bb0 — Angers SCO (@AngersSCO) January 29, 2019

Et Angers, ce serait le terrain idéal pour y parvenir. Le SCO d'Angers possède actuellement 24 points, soit quatre de plus que le DFCO, c'est clairement l'un de nos adversaires pour le maintien en Ligue 1, et un bon résultat là bas nous permettrait de nourrir de vrais espoirs pour la suite.

A propos de ce déplacement, sachez que vous pourrez y être, si vous en avez le temps et l'envie. Les supporters du kop des Lingon's Boys organisent le transport jusqu'en terre angevine. Le rendez-vous fixé devant le stade Gaston-Gérard samedi pour le départ en bus.

Encore des places pour #DFCOOM

En garde les amis, car il ne reste que quelques places pour la rencontre entre le DFCO et l'Olympique de Marseille programmée à Gaston-Gérard le vendredi 8 février : 500 places précisément selon le club, donc si on avait un bon conseil à vous donner ce matin, ce serait de faire un petit tour par la billetterie en ligne avant d'aller braver la neige et la tempête Gabriel.