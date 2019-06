DFCO au cœur des Rouges : le nouveau centre d'entraînement sur les rails

Dans un long entretien à paraître dans le prochain DFCO Mag, Olivier Delcourt revient sur les difficultés de son équipe cette saison en Ligue 1, sur son rapport - délicat - avec les supporters, et aussi sur le futur centre d'entraînement, qui devrait voir le jour courant 2020 du côté de Saint-Apollinaire.

Comme l'impression d'être tout nu

Alors il fait beau, il fait chaud, et les esprits les plus libres nous diront que se mettre à poils, c'est la plus belle expression de cette liberté. Sauf qu'on ne parle pas de nudisme au sens propre, mais de football, les amis, et du DFCO en particulier : nous sommes le 19 juin, et le club dijonnais n'a toujours pas d'entraîneur, toujours pas de nouveaux joueurs alors que beaucoup vont partir... et donc toujours pas semble-t-il de plan de bataille pour la saison prochaine. D'où cette sensation d'être à poils.

Pas d'entraîneur, certes, mais là-dessus on peut pas en vouloir à Olivier Delcourt : le président a été "lâché" par Antoine Kombouaré il y a dix jours, mieux vaut se montrer un peu patient avant de faire un choix, et de préférence le bon choix.

C'est sur le recrutement des joueurs que l'inquiétude se porte. Naïm Sliti, Mehdi Abeid, Valentin Rosier vont peut-être, sans doute s'en aller, on vient d'apprendre le départ imminent du sud-Coréen Chang-Hoon Kwon en Allemagne, en revanche on ne voit rien venir dans l'autre sens, si ce n'est un jeune adolescent de 12 du nom de Messi et qui vient d'intégrer le centre de formation. il en faudra un peu plus pour être compétitif sur les pelouses de Ligue 1 à partir du mois d'août. En parlant d'avenir,