DFCO - Au Cœur des Rouges : le plus beau but de la saison

Au cœur des rouges, c'est votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO et ce mardi 30 mai, on va droit au but avec un appel au vote pour le plus beau but de la saison.

Quel a été le plus beau but de la saison ? C'est le DFCO qui vous demande de voter sur son site internet. Vous avez le choix entre dix buts : deux inscrits par Pierre Lees Melou, un but de Jordan Marié, quatre buts de Lois Diony, un but de Mehdi Abeid et deux buts inscrits par Julio Tavares. Le DFCO a conclu la saison 2016-2017 en position de huitième meilleure attaque avec 46 buts marqués. A vous donc de désigner lequel est le plus beau!

Le nouveau ballon de la ligue 1 a été dévoilé

Voici à quoi ressemble le ballon qui sera utilisé la saison prochaine en championnat de ligue 1. Il a été dévoilé ce lundi 29 mai par la ligue du football professionnel. Il a même un petit nom : Elysia. Il parait même qu'il offre « des performances de trajectoire exceptionnelles ».

On a donc désormais un beau ballon mais pas beaucoup de joueurs en ce moment. Et pour cause, ils sont en vacances jusqu'au 28 juin, date officielle de la reprise de l'entrainement. Le début de saison est prévu, lui, en août. Mais comment se passent des vacances de footballeur ? Doivent-ils par exemple suivre un programme spécifique pour rester en forme ? Pour le préparateur physique des rouges, Benjamin Guy, sur les 15 premiers jours , c'est presque open bar.