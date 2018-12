DFCO - Au cœur des Rouges : le point sur le report du match face au PSG

Finalement, c'est non. Il n'y aura pas de match ce samedi après-midi entre le DFCO et le Paris-Saint-Germain. La préfecture de Côte-d'Or a soufflé le chaud et le froid dans cette affaire.

Les supporters dijonnais se faisaient une joie d'aller au stade Gaston-Gérard ce samedi, pour assister à LA grosse affiche de la saison de Ligue 1, la réception du grand Paris-Saint-Germain et de ses stars. Mais quenenni !, la rencontre est reportée.

La préfecture de Côte-d'Or dit oui... avant de dire non

Il y a eu comme un petit couac à ce sujet : mercredi soir, la préfecture nous avait envoyé un petit communiqué disant que le match se jouerait, mais sans les supporters parisiens. Et puis jeudi, changement de ton, le préfet a finalement demandé le report, suspens jusqu'en début de soirée, et puis la nouvelle est tombée : c'est officiel, en raison des risques de débordements liés au mouvement des gilets jaunes, et de l’affectation des forces de l’ordre sur d’autres missions, le match n'aura pas lieu.

Colère de certains supporters du DFCO...

Du coup, tout le monde fait un peu la gueule ce matin, et ça se comprend. Surtout que certains sont venus de loin. A l'image d'Aurel, Dijonnais expatrié au Portugal. On parle souvent de lui ici parce qu'il twitte beaucoup sur le DFCO.

Tout est calé depuis octobre, j'ai et je vais dépenser un pognon monstre sur place, je pose mes 3 derniers jours de vacances pour être là. Puis l'incompétence de @Prefet21_BFC est passée par là. Je vais donc y passer lundi avec les factures pour me faire rembourser. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) December 13, 2018

Et il est très en colère, c'est vrai : il explique dans une série de posts que son déplacement "est calé depuis octobre, j'ai et je vais dépenser un pognon monstre sur place, je pose mes 3 derniers jours de vacances pour être là. Puis l'incompétence du préfet est passée par là. Je vais donc y passer lundi avec les factures pour me faire rembourser." "Et je te jure", poursuit-il en s'adressant au préfet, "t'as intérêt à être là, ça va être plus relou que 50 paysans en gilets jaune, tu peux me croire."

Et je te jure que t'as intérêt à être là @Prefet21_BFC. Ça va être plus relou que 50 paysans en gilets jaunes, tu peux me croire. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) December 13, 2018

... Et humour pour d'autres

Et puis il y a ceux qui prennent ça avec humour et philosophie. Alors par sûr que ceux-là aient galéré comme notre ami Aurel pour venir jusqu'à Dijon. Mais c'est vrai, on a quelques commentaires un peu sympa quand même. Cyril trouve ça "dommage parce qu'à cause de cette annulation, Paris n'aura pas sa 1ere défaite de la saison." Et puis on a Gaël qui demande si c'est encore la faute à Gilles et à John. Gilles et John, gilets jaunes, vous comprenez la blague ?...

Le DFCO, club français préféré des Tunisiens

Le défenseur tunisien du DFCO Oussama Haddadi, qu'on annonce peut-être partant au mercato d'hiver, est une vraie star du foot dans son pays. Et depuis son arrivée à Dijon en 2016, on parle beaucoup plus du DFCO en Tunisie.