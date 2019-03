DFCO - Au cœur des Rouges : le PSG déprimé avant Dijon ?

Humilié à domicile (1-3) par Manchester United et éliminé prématurément de la ligue des champions, le Paris-Saint-Germain vient de connaître l'une des plus grosses désillusions de son histoire. Et si ça profitait à Djion ?

L'humiliation du Paris-Saint-Germain mercredi soir à domicile en Ligue des champions face à Manchester United, excellente nouvelle pour Dijon ? La question se pose, car mardi prochain, le DFCO reçoit Paris en Ligue 1, un match en retard qui aurait dû être une formalité pour le PSG, et un calvaire pour le DFCO. Sauf qu'avec cette élimination dans la tête, les Parisiens vont peut-être baisser les bras, et se laisser aller à la déprime.

C’est marrant.

Me souviens d’un #MercrediPanzani un soir de mars, lorsque le PSG jouait.

Nan rien. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2019

Imaginez, vous êtes en position favorable pour passer en quart de finale de la plus grande compétition de foot, et au final, vous passez à côté, pour vous retrouver six jours plus tard à Gaston-Gérard. Franchement, il y a en effet de quoi déprimer.

Un internaute le résume parfaitement en publiant une photo du prodige brésilien Neymar, les yeux un peu écarquillés, avec cette légende : "quand tu réalises que tu viens de sortir de la ligue des champions et que tu vas jouer ton prochain match contre une sorte de moutarde."

mine de rien quand on voit la façon dont ils ont laché l'année dernière apres leur elimination. Avoir encore nos 2matchs face a eux c'est pas mal. Plus de ligue des champions et plus la quete de l'invincibilite sur le champ — CaramelAndalou (@CaramelAndalou) March 6, 2019

Tout est bon pour rêver, vu la situation actuelle des Dijonnais : question du Dijon Show sur Twitter : "qu'est-ce qui est pire pour le PSG : son élimination en Ligue des Champions ou sa défaite à Gaston-Gérard mardi prochain ?" Réponse très sérieuse de Caramel Andalou : "mine de rien quand on voit la façon dont ils ont lâché l'année dernière après leur élimination, avoir encore nos 2 matchs face a eux c'est pas mal." Globalement donc, les fans dijonnais n'ont pas encore abandonné leur équipe.

Des supporters à fond

Malgré les défaites qui s'enchaînent, Gaston-Gérard fait toujours le plein ou presque, et ses supporters y croient toujours, au maintien en Ligue 1. A l'image d'Arsène. Il a 65 ans, il vient d'Alsace, mais il est devenu inconditionnel du DFCO.

Copier

On rappelle quand même qu'avant le PSG mardi prochain, il y aura Reims ce weekend. Et que c'est bien là le principal pour les Dijonnais. qui devront au moins ramener une victoire sur ces deux rencontres pour continuer à croire au maintien.