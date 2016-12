DFCO - Au Cœur des Rouges : Le Racing Club de Strasbourg s'intéresse à un joueur dijonnais ?

Au Coeur des Rouges en cette période de trève des confiseurs vous donne encore des nouvelles du mercato

C'est une indiscrétion de notre confrère Louis Quesnot retweettée par Planète Racing, le Racing Club de Strasbourg suivrait de près Johan Gastien, le milieu du DFCO?

Evidemment pour l'instant, il ne s'agit que de bruits de couloir, en revanche, on vous en parlait ici même ce mardi, le départ de Quentin Bernard est effectif.

Le Stade brestois a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ancien défenseur de Dijon qui s'engage pour deux ans et demi avec Brest. Il rejoint l'effectif de Jean-Marc Furlan en qualité de joker. Et le journal Ouest France précise que le Latéral gauche avait déjà suscité l'intêret des Finistériens cet été mais il avait préféré tenter sa chance en Ligue 1 avec le DFCO.

La photo de l'équipe réalisée au début de la saison va donc être bientôt périmée. En attendant, elle fait la fierté de l'un des supporters du DFCO. Il s'appelle Laurent et il met avec fierté sur tweeter, cette photo du groupe dédicacée par une partie des joueurs.

On peut être un bon footballeur et un bon père de famille à l'image du milieu de terrain Frédéric Sammaritano.

Il prend très à coeur son rôle de papa et n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Ses deux enfants s'appellent Mathéo et Milana. Ils ont 6 et 3 ans. Même si c'est surtout sa femme qui s'en occupe.

