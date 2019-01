DFCO - Au coeur des Rouges : le rythme s'accélère

Avec la nomination d'un nouveau entraîneur, la venue de Montpellier dimanche au stade Gaston Gérard et une soirée de soutien aux ultras, l'actualité du Dijon Football Côte-d'Or s'accélère cette fin de semaine.

Dijon, France

Antoine Kombouaré arrive à Dijon

L'arrivée d'un nouvel entraîneur sera effective à compter de ce vendredi. Antoine Kombouaré a été nommé jeudi et il va dès ce vendredi diriger l'entrainement des rouges en vue du match de dimanche.

Antoine Kombouaré © Maxppp - Philippe RENAULT

20e journée de Ligue 1

La deuxième actualité, c'est effectivement la réception de Montpellier au stade Gaston Gérard ce week-end pour la 20e journée de ligue 1.

Rendez vous dimanche à 17H pour le premier match de l'année 2019 à domicile

DFCO / Montpellier - DFCO.fr

Réactions des supporters sur les réseaux sociaux

Du côté des supporters, les réactions sont très mitigées sur les réseaux sociaux. Il y a Yoyo qui estime par exemple que "c'est un très bon choix" et qui souhaite une bonne fin de saison au club. La réponse de kalonista qui explique qu'"Antoine Kombouaré a quasiment coulé un club", en l'occurence Guingamp, et qui craint qu'il y en ait rapidement un deuxième. Pour Maya Free, c'est un "meilleur choix que Guy Lacombe". Mais pour Pick LeeBrosMeats, certes c'est un "Bon choix sur le court terme". Mais, prévient il, "ne vous projetez pas plus loin amis Dijonnais. Bonne saison à vous."

Enlève le très s'il te plait. Il a quasiment coulé un club, ça ne sera tarder pour un 2e — Kalonista (@Kalonista) January 11, 2019

Meilleur choix que Guy Lacombe — MadaFree (@YannouX972) January 10, 2019

Bon choix sur le court terme. Mais ne vous projetez pas plus loin amis Dijonnais. Bonne saison à vous. — Pick' /LeeBrosMeats (@Pick_booking) January 10, 2019

Une soirée de soutien pour les ultras dijonnais ce vendredi

Une soirée de soutien pour les ultras dijonnais est organisée ce soir, aux Tanneries. Les fonds récoltés serviront à payer les amendes et les frais d'avocats de quelques membres des Lingon's Boys, récemment arrêtés, ou condamnés par la justice pour avoir, entre autre, utilisé des fumigènes dans les stades.

Fumigènes (illustration) © Maxppp - maxsportsworldtwo673840.jpg

Trois ans d'emprisonnement, 15 000€ d'amende, et plusieurs années d'interdiction de stade, c'est ce que risquent les supporters de foot qui introduisent, détiennent ou utilisent des fumigènes lors d'une rencontre. Alors que les autorités mettent en garde contre l'utilisation de ces artifices potentiellement dangereux dans un espace confiné, les Ultras, eux, dénoncent une forme de répression anti-ultra, et la disparition progressive d'une véritable culture populaire.

Max, membre des Lingon's et co organisateur de la soirée, nous explique pourquoi il est attaché à l'utilisation des fumigènes.

Max, co organisateur de la soirée de soutien Copier

Rendez vous ce vendredi soir, à 21h, aux Tanneries à Dijon. Plusieurs groupes viendront jouer (punk, ska, reggae), l'entrée coûte 6€.