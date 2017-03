DFCO - Au cœur des Rouges : le Vélodrome déjà dans le viseur

Semaine de trêve internationale oblige, le DFCO va passer la semaine à bosser, et re-bosser son déplacement à Marseille le 1er avril prochain.

Dans au cœur des Rouges ce matin, on a aussi regardé le débat de la présidentielle

C'est le cas du milieu de terrain Frédéric Sammaritan. Il était devant sa télé lundi soir pour regarder les cinq favoris s'écharper en direct sur le plateau de TF1. Et puis, et puis ... sa box internet a décidé d'en faire des siennes ! Il explique sur Twitter qu'elle l'a lâché comme de par hasard au moment où Marine Le Pen s'exprimait. "Je crois" dit-il "qu'elle a lu dans mes pensées et j'espère dans celles des français."

Mon cube qui s' éteint qd @MLP_officiel prend la parole ! Je crois qu'il a lu ds mes pensées et j' espère ds celles des français #DebatTF1 — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) March 20, 2017

Opération maintien : épisode 31 à Marseille

Bon, il faut dire que trêve internationale oblige, les Dijonnais ont du temps à consacrer à la politique. Mais très vite on va se pencher sur la prochaine rencontre. Ce sera au Stade Vélodrome à Marseille.

Les supporters des deux clubs, eux, sont en tout cas déjà la tête dans ce match. Et ils commencent à s'écharper : à l'image de Massilia Lako, sur Twitter. "C'était pas une bonne idée de perdre dimanche contre Saint-Etienne", explique-t-il aux Dijonnais, "compte tenu de ce que vous allez ramasser dans deux semaines au Vélodrome". Mais le bonhomme ne perd pas le nord : "on va leur en coller trois, et puis on va faire signer Loïs Diony" au passage. Notre Loïs intéresse donc les supporters marseillais.

@jobriot @LachauxBaptiste C'était pas une bonne idée de perdre hier @DFCO_Officiel compte tenu de ce que vous allez ramasser dans 2 semaines — MassiliaLako (@MassiliaLako) March 20, 2017

Et justement ce matin on se penche à nouveau sur le cas de la paire d'attaquants du DFCO. Julio Tavares et Loïs Diony cumulent à eux deux 17 buts et 9 passes décisives. Autant dire que sans eux, la vie serait encore plus compliquée en Ligue 1. Ils s'entendent bien sur le terrain, mais est-ce le cas en dehors ? La réponse de l'international Cap-Verdien au micro de Thomas Nougaillon.

Bon sinon après une journée de repos hier, les joueurs vont reprendre l'entraînement cet après-midi à 15h30 au stade des Poussots.