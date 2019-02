DFCO - Au cœur des Rouges : le vent de la déprime

Purges

On s'est fait une raison ça y est, Dijon va se battre jusqu'au mois de mai pour finir premier ! Premier parmi les quatre derniers du championnat de Ligue 1. Même les supporters les plus fidèles commencent à saturer, à l'image d'Aurel sur Twitter. "Je ne sais pas ce qui est le pire en ce moment, les purges du #DFCO ou bien mon travail." Ca vous donne une idée de l'ambiance du lundi soir.

Je ne sais pas ce qui est le pire en ce moment, les purges du #DFCO ou bien mon travail. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) February 18, 2019

Chez Thomas, on donne carrément rendez-vous en Domino's Ligue 2 la saison prochaine. Ce qui étonne même l'un de ses potes : "Un fidèle qui n’y croit plus? Je n’ose y croire! Soyons solidaires jusqu’au bout les amis. Oui c’est dur....mais le DFCO à besoin de nous et on sera là !"

Autre commentaire un peu positif, mais il est aussi ironique, il nous vient de Ronsset : "notre seule chance pour le moment c'est qu il y a (encore) trios équipes aussi nulles que nous", sous-entendu Guingamp, Caen et Amiens.

Un fidèle qui n’y croit plus? Je n’ose y croire! Soyons solidaire jusqu’au bout les amis. Oui c’est dur....mais @DFCO_Officiel à besoin de nous et on sera là ! — Yo (@chanath21) February 18, 2019

Est-ce que les choses vont s'arranger ?

A cette question, on est bien incapables de répondre. Le DFCO a pour lui cette capacité à bien jouer, à amener le danger devant le but adverse, c'est très positif, en revanche un peu d'efficacité offensive nous ferait du bien : Julio Tavares n'a plus marqué depuis des mois, Wesley Saïd est beaucoup moins décisif que l'an dernier. C'est aussi l'analyse de notre expert du jour, Théo est milieu de terrain au FC Daix au nord de Dijon, il n'a que 12 ans mais il a une analyse sans concession sur la situation actuelle de son club de cœur :

Alors il faudra juste préciser à Théo qu'une stratégie en 3-4-2 sera beaucoup moins efficace, pour la simple raison qu'il a oublié un joueur sur le terrain. On parlera plutôt de 3-4-3, comme ça on arrive bien à onze joueurs avec le gardien. Va falloir réviser encore un peu pour obtenir le diplôme d'entraîneur !