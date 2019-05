DFCO - Au cœur des Rouges : Lens ou Troyes, adversaire de Dijon en barrage ?

On connait désormais les deux équipes qui, potentiellement, affronteront le DFCO en match de barrage pour le maintien-accession en Ligue 1. Pour cela, il faut regarder... vers la Ligue 2. Ce mardi soir Lens s'est imposé face au Paris FC aux tirs aux buts en match de pré-barrage. Lens qui va donc affronter Troyes.

Le gagnant de cette rencontre sera donc l'adversaire du 18e de Ligue 1, pour se disputer le droit d'accéder à l'élite d'un côté, ou d'y rester, de l'autre. Cette place, le DFCO espère encore l'obtenir lors de la dernière rencontre de la saison, ce vendredi soir à Gaston-Gérard, face à Toulouse (21h05).

Les fans dijonnais très attentifs

Des supporters dijonnais ont d'ailleurs vu la rencontre entre Lens et le Paris FC, et ça ne les a pas rassuré. "On vient observer un possible futur adversaire du DFCO en barrages", commentait Thomas sur Twitter avec une photo prise depuis les tribunes. Résultat, certains estiment que Lens comme le Paris FC jouent bien, bien mieux même que le DFCO ces dernières semaines, et que la suite s'annonce compliquée.

On vient observer un possible futur adversaire du DFCO en barrages. 👀#PFCRCLpic.twitter.com/4v63OWNHTi — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) May 21, 2019

Peu d'espoirs donc chez les supporters de voir Dijon s'en sortir cette année. Pour Mickael par exemple, les jeux sont faits, on sera en ligue 2 en 2019-2020, car "Caen ne perdra pas contre Bordeaux". La meilleur chose à faire selon lui, c'est de "remonter immédiatement en Ligue 1 la saison prochaine".

Futur adversaire de Ligue 2 je pense il fzut remonter immediatement la saison prochzine meme si jy crois mais 5% de chances car Caen ne perdra pas contre Bordeaux — Mickaël Jacotot (@JacototMickael) May 21, 2019

Toulouse, le maintien en toute discrétion

Tiens on n'a pas beaucoup parlé de l'adversaire du DFCO vendredi soir. Et si on n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. On évoque souvent le jeu à la toulousaine en rugby, mais en foot, c'est autre chose. Toulouse est certes officiellement maintenu en Ligue 1, mais sans éclat, sans faire rêver ses supporters. Le club haut-garonnais est 15e au classement avec 38 points, et compte autant de victoires que les Dijonnais. Son seul petit truc en plus, c'est d'avoir moins perdu, sinon il traverse cette saison un peu comme un spectre. D'ailleurs, il est tant que les vacances arrivent, car les Toulousains n'ont plus gagné depuis début avril.

DFCO : des pros en difficulté, des jeunes au top

On en parle un peu moins souvent des jeunes du DFCO, et c'est un tort, parce que nos jeunes marchent très fort, dans leurs catégories respectives.

Cette fois, c'est bon ! Le @DFCO_Officiel, vainqueur du @RB25_Officiel (4-1), est sacré champion de National 3.



Félicitations à l'ensemble du staff et des joueurs pour ce titre.



+ d'infos ➡️ https://t.co/fKWtOkIJe6pic.twitter.com/71kUueawlX — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 18, 2019

D'abord le DFCO 2 vient de décrocher le titre de champion de National 3, avant même la dernière journée samedi (18h). Et puis les moins de 19 ans (U19) aussi terminent premiers de leur groupe, ils sont en demi-finales pour aller chercher le titre de champion de France.

Les U19 poursuivent leur préparation avant leur demi-finale face au @staderennais ⚽️🏃‍♂️#DFCOSRFCpic.twitter.com/ov3oR4JvhJ — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) May 21, 2019

De très bon augure pour l'avenir, ça veut dire que le centre de formation dijonnais marche très bien et dans ces moments un peu compliqués pour les professionnels, il faut se rappeler que la relève est là.