Laurent Ciman, le "général casse-couilles"

Ce matin, on vous conseille une petite lecture sur Laurent Ciman, le magazine France football lui consacre une double page. On l'a déjà dit, le défenseur belge est intéressant à la fois pour sa personnalité et son parcours, un peu chaotique.

Dans l'article, on découvre un joueur qui a souvent dû se battre pour gagner le coeur des supporters, pour s'imposer au yeux de ses entraîneurs, en tout cas un grand bosseur, un professionnel dans l'âme, qui n'abdique jamais. "Il ne m'a jamais déçu", commente son ancien sélectionneur avec l'équipe belge Marc Wilmots.

C'est aussi un grand déconneur, et quelqu'un d'entier, "le général casse-couilles", selon un de ses amis, mais dans le bon sens : il peut dire ce qu'il pense de manière un peu brutale, mais jamais méchante. Et puis il est présenté par ses proches comme un papa modèle, pour son fils Achille, et puis pour sa fille Nina, atteinte d'autisme : ses choix de carrière, il les a faits avant tout en fonction d'elle, pour qu'elle puisse être soignée dans les meilleures conditions. Voilà pourquoi il s'est retrouvé à Montréal, à Los Angeles, ou encore à Dijon, où le président Delcourt l'a aidé à trouver des structures pour la petite.

La jeunesse dijonnaise face aux talents lyonnais

Le Dijon Football Côte-d'Or reçoit une formation lyonnaise en forme olympique ce mercredi soir au stade Gaston-Gérard. Un immense défi, notamment pour la jeunesse dijonnaise. Il est déjà temps de se pencher sur la prochaine journée de championnat. C'est demain (mercredi) soir, un match très très compliqué attend les Dijonnais face à l'Olympique lyonnais, sans doute l'une des équipes les plus talentueuses du championnat. Et le souci, c'est que cette rencontre à Gaston-Gérard a lieu au moment où la machine lyonnaise se met en route.

Après des débuts poussifs voire carrément inquiétants, Lyon vient d'aller battre Manchester City en ligue des champions, et d'écraser Marseille quatre buts à deux. Bref, ça s'annonce bien compliqué.

Compliqué surtout pour les plus jeunes joueurs du DFCO. On pense en priorité à Enzo Loiodice au milieu de terrain : il vient à peine de démarrer sa carrière en professionnel, et ce genre de matches, avec une grosse intensité physique, il n'en a pas l'habitude. Mais bon, qu'importe, il garde évidemment la confiance des supporters dijonnais, comme Pascal, qui voit en lui un grand potentiel. Surtout qu'il connaît un peu le garçon..

Supporters des rouges pris par la patrouille

En attendant sachez que certains supporters dijonnais sont entrés dans la catégorie "rebelles" ce weekend : deux fans des rouges ont été interpellés à l'issue de la rencontre à Reims selon nos confrères du Bien Public. Arrêtés pour avoir introduit des engins pyrotechniques dans les tribunes du stade Auguste-Delaune, comprenez des fumigènes, chose interdite par la Ligue.