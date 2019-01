DFCO - Au cœur des Rouges : les Dijonnais ont le feu aux fesses

On vous en parlait ici même, il y avait plusieurs matches en retard de la 17e et le la 18e journée de Ligue 1 ce mercredi soir, avec notamment sur le terrain nos deux poursuivants au classement. Ce n'est pas compliqué vu qu'on est dix-huitièmes, il n'y en a que deux : Monaco et Guingamp.

Match nul entre l'AS Monaco et l'OGC Nice - B. Badiashile est le buteur 🔴⚪️



1⃣-1⃣ #ASMOGCNpic.twitter.com/Cbt4gzkTSo — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 16, 2019

L'AS Monaco de son côté a fait match nul un but partout face à Nice, ça veut dire que le club du Rocher se rapproche à deux petits points derrière Dijon. Quant à l'En Avant Guingamp, le club breton au fond du trou à la fin des matches aller cette saison, eh bien il s'est imposé face à une équipe très en forme, le stade Rennais. Score final deux buts à un, Guingamp compte désormais 14 points, soit trois points de moins seulement que le DFCO.

🔚 90'+4' C'est terminé !!! Au terme d'une fin de match irrespirable, En Avant s'offre une victoire face à @staderennais !! 👏👏👏 #EAGSRFC#tousensembleonvalefairepic.twitter.com/u9e1vvYAss — En Avant de Guingamp (@EAGuingamp) January 16, 2019

DFCO - PSG le 13 mars, DFCO - OM le 9 février

Dijon, on le rappelle, aura aussi droit à son match en retard de la 17e journée. Ce sera le 13 mars, et ce sera face au Paris-Saint-Germain, difficile donc d'imaginer une victoire du DFCO, même si on ne sait jamais.

🔴⚫️#DFCO - #OM : la billetterie grand public ouvre demain à 9h00 !



A votre place, on ne tarderait pas trop pour réserver ! 🎟️



+ d'infos ➡️ https://t.co/jbHw2Emf7Tpic.twitter.com/Bov3MjEcwE — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) January 16, 2019

D'ailleurs en parlant de gros match à venir, précisons au passage que la billetterie est ouverte pour aller soutenir les Dijonnais au stade Gaston-Gérard le 9 février prochain, pour la réception de l'Olympique de Marseille.

Le genre de rencontres très, très attendues par les joueurs, c'est le moins que l'on puisse dire, le PSG en particulier car c'est l'occasion de côtoyer des superstars genre Kylian Mbappé ou Neymar. Eux, quand ils se déplacent dans la rue, c'est l'émeute assurée. Alors qu'à Dijon, Mehdi Abeid nous le confirme, c'est beaucoup plus calme.

Copier

Valentin Rosier et son antivol

Sinon vous vous demandez peut-être ce que font les Dijonnais blessés en ce moment ? Eh bien ils se soignent d'abord, et puis ils participent aussi à des animations avec le club. Exemple ce mercredi : des joueuses du DFCO Féminin et quelques uns de leurs collègues masculins étaient aux Grésilles, à la MJC, pour y rencontrer des jeunes du quartier. Il y avait notamment notre défenseur Valentin Rosier, vous savez la "fashion-victim" du club. Sur la photo postée sur les réseaux sociaux, on le voit avec son bonnet, et surtout ses baskets.

Attention @v_rosier19 t’as oublié l’antivol sur tes chaussures 🤓 — Thomas 🦉💥 (@ThomasJobard) January 16, 2019

Alors je ne sais pas si vous savez, mais la mode veut qu'aujourd'hui on laisse l'étiquette du marchand accrochée aux lacets.. histoire de montrer qu'elles sont neuves peut-être.. en tout cas ça nous vaut cette réflexion de Thomas sur Twitter. "Attention Valentin, je crois que tu as oublié l'antivol sur tes chaussures."