"Et un, et deux, et trois zéro !" C'est la chanson qui trotte dans la tête des Dijonnais ces derniers temps. Le seul souci c'est quand cette petite ritournelle de 1998 se retourne contre vous. Or c'est précisément ce qui arrive en ce moment aux joueurs du DFCO, à nouveau battus ce weekend.

Dijon battu donc, à Strasbourg (3-0), quelques jours après leur défaite à domicile contre Lyon sur le même score. Au niveau des supporters dijonnais, on n'est pas ravis évidemment : un peu comme Aurel, toujours très actif sur Twitter.

On n'a pas fait des débuts éblouissants non plus lors des 2 dernières saisons, mais tu sentais qu'il fallait juste 2-3 ajustements pour que ça prenne. Là, toute la copie est à revoir. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) September 30, 2018

Lui il a carrément écrit vingt tweets pour expliquer en détails, images à l'appui, les problèmes défensifs de l'équipe. On vous la fait courte : une défense trop lourde, trop lente, pas aidée non plus par les performances individuelles au milieu de terrain et en attaque : "Romain Amalfitano, Mehdi Abeid, Wesley Saïd et même Juju Tavares, aucun n'est au niveau affiché l'an dernier", conclut Aurel.

En tout cas, c'est pas encourageant pour la suite. On joue Amiens samedi (pas le plus dur), on va recevoir un LOSC et son attaque en feu (idéal pour eux vu notre lenteur et leur vitesse d'exécution) puis on va aller à Monaco qui va bien finir par se réveiller. Bon courage à tous. — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) September 30, 2018

"C’est pas les résultats mais surtout le niveau et l’envie des joueurs qui inquiètent. Le club à perdu son ADN. C’est triste..." Voilà pour la réaction d'Hugo, qui semble bien pessimiste de son côté.

C’est pas les résultats mais surtout le niveau et l’envie des joueurs qui inquiètent. Le club à perdu son ADN. C’est triste... — Hugo. 🔴⚪️ (@HC_DJ21) September 30, 2018

Alors qu'évidemment, le DFCO va se relever de cette mauvaise passe ! Ce n'est ni la première, ni la dernière crise de l'automne pour nos petits Rouges, il suffit de retrouver un peu d'envie, et pour cela Olivier Dall'Oglio ne se fait pas de soucis, en tout cas pour l'instant.

Donc même lui en est au point où il est résolu à attendre qu'on soit dans la merde au classement pour espérer une réaction des joueurs ?



AH. Bah on est pas dans la merde pour octobre 🙃#DFCOhttps://t.co/Gp7xx6mSxb — Lucas (@dns_lucas) September 30, 2018

Et donc le DFCO est 12e au classement de la Ligue 1 ce lundi matin, avant d'aller se frotter à Amiens lors de la prochaine journée samedi. Autre équipe qui ne va pas très bien en ce moment, il faudra peut-être en profiter !

Déception aussi ce weekend pour les filles du DFCO

Les Dijonnaises menaient samedi à la mi-temps à domicile face à Bordeaux, un à zéro, but d'Ophélie Cuynet, et puis tout est parti à vau-l'eau, défaite deux buts à un concédée dans les cinq dernières minutes. C'est rageant, mais c'est aussi ça l'apprentissage du haut niveau ! Tiens à propos de haut niveau, on a demandé à l'une des héroïnes de la montée en Division 1 la saison dernière, Charlyne Corne, de nous dire ce qui l'agace le plus en tant que défenseur. Et la réponse est claire, elle DÉTESTE les simulations.

Les Dijonnaises recevront l'équipe de Soyaux, c'est un club proche d'Angoulême lors de la sixième journée de D1, ce sera le samedi 13 octobre prochain.