DFCO - Au cœur des Rouges : les dijonnaises ont fait trembler le PSG

Dijon, France

Combatives et déterminées

Elles n'ont rien lâché pendant tout le match. Les dijonnaises ont donné du fil à retordre aux dauphines de l'OL en maintenant les parisiennes en respect jusqu'à la 88e minute de jeu. Malheureusement, tout a basculé en toute fin de match avec l'ouverture du score par les filles du PSG, avant qu'elles ne portent le coup de grâce dans les temps additionnels. Score final : 2 à 0 pour le PSG

📝 LE DEBRIEF : DFCO 0-2 Paris SG, Dijon n'a pas à rougir



Malgré les deux buts encaissés en toute fin de partie, les Dijonnaises ont réalisé une très bonne prestation face au PSG, avec énormément d'envie et d'abnégation.



A lire ici ➡️ https://t.co/x2ZyZdWzs1pic.twitter.com/dNxfgfKVL8 — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) March 17, 2019

Réaction de l'entraîneur

C'est vraiment ce qu'on appelle une victoire sur le fil pour les parisiennes... et du côté dijonnais, cette défaite fait malgré tout la fierté de l'entraîneur. Yannick Chandioux estime que "Ce match valide la progression de l'équipe, (..)qui a montré une belle image du DFCO."

Yannick Chandioux, coach DFCO féminin © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

"Dijon n'a pas à rougir" titre ce matin le Dijon Show, qui écrit aussi que l'équipe féminine a montré "Des vertus qui font d'ailleurs plaisir à voir au DFCO en ce moment, et qui pourraient en inspirer certains."

Classement

Avec cette victoire, les parisiennes prennent la tête de la division 1. Le DFCO féminin occupe ce lundi matin la 8e place

Classement - DFCO.fr

Le foot c'était le loisir du soir - Ophélie Cuynet

Illustration de cette combativité des Dijonnaises, la milieu de terrain offensif, la jurassienne Ophélie Cuynet explique comment elle en est venue à jouer au football.

Ophélie Cuynet Copier

Ophelie Cuynet, milieu de terrain défensif au DFCO féminin © Maxppp - NICOLAS GOISQUE

Forcément, il est difficile de ne pas comparer la prestation des filles du DFCO face au PSG avec celle des garçons il y a quelques jours en ligue 1. On rappelle que Dijon avait été battu 4 à 0, ce qui inspire ce matin "Sam Deghout" sur tweeter, avec une photo d'une banderolle déployée par les supporters du PSG lors du match à Gaston Gérard. "Attention au match retour" pouvait on y lire. Commentaire et de jeu de mot de "Sam deghout" : "Paris à la Côte ... d'Or avec ses supporters"