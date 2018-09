Si vous suivez un peu au cœur des Rouges vous savez d'abord qu'elles ont démarré la toute première saison de leur histoire en Division 1, l'élite du football féminin. Vous savez aussi qu'elles font des débuts plutôt prometteurs, avec une victoire (3-0 face à Metz), un match nul à Guingamp (1-1), et une courte défaite face à Montpellier (0-1) en trois matches.

Charlyne Corne, star du DFCO féminin... douée aussi de ses mains !

L'occasion de faire un petit coucou à l'une des héroïnes de la saison dernière : Charlyne Corne, la défenseur, l'une des plus anciennes de l'effectif. Le 29 avril dernier lors de la victoire qui a propulsé le DFCO féminin en D1, c'est elle qui a inscrit le premier but. Et pourtant, et pourtant... elle nous confie un petit secret : elle aurait très bien pu devenir professionnelle, mais dans un autre sport.

En tout cas ce nouveau statut, il change beaucoup de choses médiatiquement pour les Dijonnaise. C'est le moins que l'on puisse dire ! Rien qu'au niveau de la diffusion des matches, des sollicitations pour des reportages, ou même pour des petits défis un peu marrants : la chaîne Canal + par exemple a demandé à chaque équipe de la D1F de relever le défi des cibles.

Vous avez quatre joueuses, quatre cibles à toucher dans les buts, il faut toucher toutes les cibles le plus vite possible... et à ce petit jeu, ben c'est le DFCO qui gagne, mais alors très largement !

Le DFCO prend la tête du Défi de @canalplus avec un gros score ! On attend les autres clubs 😉 #D1Fpic.twitter.com/QJAbIDHcIQ — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) September 19, 2018

Les hommes préparent leur déplacement à Reims

Bon et concernant les hommes du DFCO, tout va bien ? A priori oui, ils étaient à l'entraînement ce mercredi pour préparer le déplacement à Reims samedi. Ils ont reçu la visite de Jean-Baptiste et Stéphane, deux supporters qui ont gagné un concours et le droit d'assister à toutes une séance au stade des Poussots.