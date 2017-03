DFCO - Au Cœur des Rouges : les effectifs de l'équipe Dijonnaise vont s'éclaircir

Le DFCO reçoit Saint Etienne ce dimanche à Gaston Gérard. Après ce match comptant pour la 30e journée de ligue 1, pas moins de six joueurs internationaux vont rejoindre leurs pays d'origine pour jouer dans leurs équipes nationales respectives.

© Radio France -

Bon nombre de joueurs internationaux du DFCO sont rappelés par leurs sélections nationales respectives. Adam Lang en Hongrie, Oussama Haddadi en Tunisie, Julio Tavares au Cap Vert, et Fouad Chafik au Maroc. On l'évoquait dès mardi. Et bien ce jeudi, deux autres joueurs de l'équipe pro du DFCO ont reçu également une convocation pour aller renforcer leurs sélections nationales.Dylan Bahamboula et Arnold Bouka Moutou vont rejoindre le Congo pour affronter la Mauritanie le lundi 27 mars.

Dylan Bahamboula © Maxppp - LEFEBVRE

Ceci dit, certains s'interrogent malgré tout sur les raisons réelles du départ de Bahamboula dans son pays. Milo Shaka tweete ainsi : "Bahamboula va en sélection ou est excusé pour raisons familiales comme lu dans la presse Congolaise?" Mystère.

@DFCO_Officiel Bahamboula va en sélection ou est excusé pour raisons familiales comme lu dans la presse Congolaise? — Milo Shaka (@Miloshaka21) March 16, 2017

Les verts à la portée des rouges ?

L'AS Saint Etienne a fait rêver des générations de supporters. Mais le club Stéphanois semble avoir perdu de sa superbe. A tel point que pour dumper dumper, c'est un "Adversaire très clairement à notre portée", parce que "les matchs de l'ASSE sont ignobles cette saison". C'est le message qu'il publie sur son compte tweeter.

@DFCO_Officiel Adversaire très clairement à notre portée, les matchs de l'ASSE sont ignobles cette saison. — DumberDumper (@DumberDumper) March 16, 2017

© Radio France -

Le bourguignon Denis Brogniart présente comme chaque vendredi soir sur TF1, la nouvelle saison de Koh-Lanta. Denis Brogniart, est aussi un ancien commentateur sportif et supporter de Caen et de Dijon comme il nous le disait vendredi dernier. Mais avec son emploi du temps de "ministre", l'animateur TV n'est pas venu voir un match du DFCO depuis des lustres. Il conserve toutefois l'espoir de venir voir le club jouer avant la fin de la saison au stade Gaston Gérard.

Denis Brogniart, présentateur de Koh-Lanta Partager le son sur : Copier

Denis Brogniart © Maxppp - Marc Ollivier

© Radio France -

Il y a un nouvel entrainement ce vendredi matin à 10H au stade des Poussots avant la réception de Saint Etienne dimanche. Samedi, le dernier entraînement doit s'effectuer à huis clos