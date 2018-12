DFCO - Au cœur des Rouges : les filles prennent l'avantage

Dijon, France

Au top !

On peut dire ce 27 décembre, que ce sont les filles en rouge qui ont l'avantage et qui ont été les plus gâtées pour ce noël 2018. Le DFCO féminin est sacré meilleure équipe côte-d'orienne de l'année par les lecteurs du Bien public. On peut même dire qu'elles écrasent l'équipe de ligue 1 en recueillant 22% des votes contre seulement 7% pour les garçons.

Le podium est complété par les basketteurs de la JDA avec 21% des votes et les rugbymen du Stade Dijonnais qui en recueillent 15%.

Le DFCO Féminin a été élu équipe côte-d'orienne de l'année 2018 sur Le Bien Public ! 🔴⚫️



📸 Baptiste Paquot pic.twitter.com/Eoz5pVCeTn — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) December 26, 2018

Cadeaux ?

Certains supporters ont pu retrouver sous leur sapin toute la panoplie du club. C'est le cas de Valentin qui a mis la photo sur twitter et le club invite tous ceux qui ont reçu des cadeaux estampillés DFCO à poster eux aussi les photos.

Le @DFCO_Officiel était présent sous votre sapin ?

Postez une photo de vos cadeaux de #Noël#DFCO !! https://t.co/hyVBbfLFJj — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 26, 2018

Réponse de spido : "C'est pas encore arrivé mais je veux sous le sapin des joueurs d'expérience (Marko Basa) ou des joueurs capables de changer l'issue d'un match (Florian martin)" . Un message on ne peut plus d'actualité à la veille du mercato hivernal

C'est pas encore arrivé mais je veux sous le sapin des joueurs d'expérience (Marko Basa) ou des joueur capable de changer l'issue d'un match (Florian martin) — ╲⎝⧹🌀Spido🌀⧸⎠╱ (@Spido39) December 26, 2018

Mercato

Le DFCO va t-il casser sa tirelire pour attirer de nouveaux joueurs? Pour l'instant, mystère! Ceci dit, il y a une nouvelle recrue qui, pour l'instant, n'a pas encore vraiment eu l'occasion de briller. On pense à Yoann Gourcuff qui est blessé.

Yoann Gourcuff © Maxppp - Dominique Touchart

S'il revient à son meilleur niveau, ne ferait-il pas figure de nouvelle recrue pour le club? Voilà ce qu'en dit l’entraîneur des rouges Olivier Dall'Oglio.

Olivier Dall'Oglio Copier

video

Si vous n'avez pas tout vu de la première partie de saison des Dijonnaises en division Une féminine, le site internet du DFCO vous offre une vidéo qui compile les 21 buts.