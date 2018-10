Fred Sammaritano ému

On le dit et on le répète depuis l'annonce de la mort du grand Charles, son plus grand succès, c'est d'avoir accompagné toutes les générations de Français, pendant 70 ans de carrière. Et forcément, ça touche aussi les footeux, il n'y a qu'avoir le tweet de Frédéric Sammaritano le milieu de terrain du DFCO ce lundi soir pour s'en convaincre. "Oh non pas toi .. Mr Charles.. Un grand Monsieur et un grand artiste nous quitte.."

Emotion aussi chez Mehdi Abeid, comme quoi le grand Charles a eu vraiment du succès partout et dans tous les milieux !

Le DFCO va mal ? Heureusement, l'AJ Auxerre aussi !

Le DFCO qui se voyait peut-être un peu trop en haut de l'affiche en début de saison : tout le monde était heureux après les trois premières victoires en trois matches, mais bon maintenant, c'est un peu la catastrophe : cinq matches, quatre défaites. Finalement chez les supporters dijonnais, on se console comme on peut : on se console par exemple avec la défaite de l'AJ Auxerre lundi soir, un à zéro face à Troyes. Auxerre 18e de la Ligue 2.

On appréciera la générosité de nos amis auxerrois, qui font tout pour nous aider à relativiser notre mauvaise passe actuelle 👏 https://t.co/Xt6wFp88Lh — Gus21 (@Gus21DFCO) October 1, 2018

"On appréciera la générosité de nos amis auxerrois, qui font tout pour nous aider à relativiser notre mauvaise passe actuelle", commente le Sage Gus21 sur Twitter.

L'humour est donc toujours là, c'est plutôt bon signe : ça veut dire que la ferveur aussi ! D'ailleurs pour ceux que çà intéresse, sachez que les Lingon's Boys organisent un déplacement à Amiens ce weekend pour la prochaine journée de Ligue 1. Ca coûte 40 euros pour les non abonnés.

Avec nous à Amiens pour retrouver le chemin du succès ! https://t.co/zHIIctwCDU — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) October 1, 2018

Le DFCO Féminin siffle la trêve

Pour les filles du DFO en revanche, c'est le trêve ! Trêve internationale, l'équipe de France va jouer deux matches vendredi et mardi prochain face à l'Australie et face au Cameroun, avec une Dijonnaise dans ses rangs, j'ai nommé Kenza Dali.

🇫🇷 Pendant cette trêve internationale, Kenza Dali sera avec l'équipe de France, qui affrontera en matchs amicaux l'Australie le 5 octobre et le Cameroun le 9 octobre ! pic.twitter.com/8YRhGcoY38 — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) October 1, 2018

Jules Keita Golden Boy 2018 ?

Un dernier mot des hommes du DFCO. D'un homme en particulier, l'attaquant guinéen Jules Keita.. il figure parmi les 40 joueurs nommés pour le trophées du Golden Boy 2018. rien à voir avec le physique, non c'est un trophée qui récompense les meilleurs joueurs de la saison.. Kylian Mbappé a été élu l'année dernière, il reste le favori cette année.