DFCO - Au Cœur des Rouges : les joueurs dijonnais plutôt bien notés

Après le match nul face à Bordeaux dimanche dernier pour la 35eme journée de Ligue 1, Maxifoot s'est amusé à noter tous les joueurs des deux équipes. Le DFCO s'en sort plutôt bien

Avant de se tourner vers la prochaine rencontre du DFCO en Bretagne, on revient ce mercredi sur le match nul dimanche face à Bordeaux. Car si le score du match, on le connait, zéro partout, voici maintenant celui accordé à chaque joueur de l'équipe dijonnaise par nos confrères de Maxifoot. Pour eux, l'homme du match c'est Cédric Carrasso qui recueille un beau 7/10. Une belle performance pour le gardien de Bordeaux !

Le gardien de but des Girondins de Bordeaux, Cédric Carasso crédité d'un 7/10 © Maxppp - SYLVAIN THOMAS

Mais côté dijonnais, on ne s'en sort pas mal avec plusieurs 6 et demi / sur 10 décernés à différents joueurs comme Baptiste Reynet. Pour Maxifoot "le portier du DFCO n'est pas nommé dans les finalistes pour le titre de meilleur gardien de la saison en L1 pour rien". Le capitaine Cédric Varrault et Medhi Abeid recueillent la même note de 6,5 sur 10.

Le DFCO a donc une belle équipe. Mais il y a un "mais" qui n'échappe pas à certains supporters comme Kentny 21 qui explique sur twitter que "Tous les week-end on voit du beau jeu au DFCO et on est 17e. Mais je préférais qu'ils soient 5e avec un jeu dégueu." Voilà c'est dit !

Tous les week-end on voit du beau jeu au @DFCO_Officiel et on est 17e je préférais qu'ils soient 5e avec un jeu dégueu #TeamDuga @jltourre — Ketny21 (@KevinMken) May 2, 2017

En tout cas, d'autres s'enthousiasment à l'idée de pouvoir aller voir jouer l'équipe comme Marine qui explique dans un tweet que "son père à réussi à avoir des tickets pour le dernier match du DFCO à domicile". Pour rappel, ce sera à l'occasion de la 37e journée, le dimanche 14 mai, avec la réception de l'AS Nancy Lorraine à Gaston Gérard.

Yaaaaas mon père à réussi à nous avoir des tickets pour le dernier match du DFCO à domicile — Marine (@LittlexWeirdo) May 2, 2017

Le latéral tunisien Oussama Haddadi est dans le Cœur des rouges. Haddadi est crédité d'une note de 6 sur 10 par Maxifoot. Il nous parle de son ancien club, le club africain, véritable monument du foot Tunisien et dans lequel il était l'une des stars. Et avec lequel il reste en contact.

Oussama Haddadi © Maxppp - Thomas Brégardis

Sur l'agenda et attendant le déplacement samedi prochain, des Rouges à Guingamp pour le compte de la 36ème journée, il y a un entrainement ce mercredi matin. Le rendez vous est à 10H aux Poussots