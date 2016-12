DFCO - Au Cœur des Rouges. Les joueurs dijonnais vous souhaitent un joyeux Noel

Au Cœur des Rouges, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du DFCO continue aussi pendant la trêve de Noël avec une bonne nouvelle. Lois Diony reste à Dijon.

Le mercato c'est en ce moment, et on s'intéresse évidemment à ce qui va se passer au DFCO. Les médias spécialisés dans le football aussi. C'est le cas du site "Made in foot .com" qui écrit que "sans conteste, Loïs Diony, l'attaquant de Dijon, est une des révélations de cette première partie de saison en Ligue 1... En 18 matches, 5 buts et 5 passes décisives... Mais voilà, le natif de Mont-de-Marsan commence à susciter des convoitises en France mais aussi à l'étranger."

Mais que les supporters du DFCO se rassurent, leur numéro 9 restera en Bourgogne jusqu'à la fin de la saison. C'est Olivier Delcourt, le président dijonnais qui le dit. C'est un beau cadeau de Noël pour les supporters. Des supporters auxquels Lois Diony souhaite d'ailleurs un joyeux Noel dans un tweet. C'est le cas aussi de jéremy Bella et de Pierre Lees Melou.

🎊🎉🎁Passez tous de très bonnes fêtes God bless you à bientôt☝🏾👍🏾💯🎅🏾👌🏾 pic.twitter.com/l9vEb2WOU0 — Jérémie Bela (@JeremieBela10) December 24, 2016

Joyeuses fêtes à toutes et à tous , on se revoit en 2017 🤗😋😜👍🏼🏌🏼😘 pic.twitter.com/BVFIT7Y9Jb — Pierre L-M (@PMelou) December 24, 2016

Souvenirs de fêtes

Au lendemain de Noel , On a demandé à Olivier Delcourt, le président du DFCO, quels sont ses meilleurs et pires souvenirs de Noel et du réveillon du nouvel an.

Les meilleurs et pires souvenirs de Noël du président du DFCO Olivier Delcourt

Un puis il y a aussi un cadeau sur tweeter avec une petite video postée par le club après DFCO - Toulouse. C'est le chant de la victoire qui a de nouveau retenti au sein du vestiaire dijonnais ! Avec une touche de Noël.

Après #DFCO - #Toulouse, le chant de la victoire a de nouveau retenti au sein du vestiaire dijonnais ! Avec une touche de #Noël... #DFCOTFC pic.twitter.com/qfZagbPw9B — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) December 22, 2016

Lois Diony n'est pas le seul à avoir les honneurs de la presse.

Pierre lees Melou a droit à une Double page dans @lequipe, un joueur qui ne cesse de surprendre et qui réalise une excellente saison avec le @DFCO commente louis V sur son compte twitter.