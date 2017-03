DFCO - Au coeur des Rouges : les rouges verts de rage

Verts comme les joueurs de Saint-Etienne, venus s'imposer sans trop forcer ce dimanche sur la pelouse de Gaston-Gérard. Victoire 1 à 0 et pas mal d'inquiétudes pour les Dijonnais.

Les Dijonnais ne se sont jamais vraiment montrés à leur avantage lors de cette rencontre, alors même qu'ils avaient la possibilité de creuser un écart avec Nancy, le 18e du championnat. Le DFCO reste donc sous la menace de la zone de relégation avec 28 petits points.

Inquiétude des supporters

Et forcément là où l'on voyait de la confiance chez les supporters il y a encore quelques semaines, on retrouve ce matin quelques motifs d'inquiétude pour le maintien en Ligue 1. "S'il vous plaît les gars, pour nous les Dijonnais, battez-vous pour rester en Ligue 1", voilà le message de Lucas sur Twitter. Même ton pour Nicolas : "s'il vous plaît, refaites-nous vibrer. On demande pas a tout gagner, juste a voir du foot comme depuis le début de saison". Un message en forme de SOS qui en dit long sur le niveau de jeu proposé par leurs joueurs depuis plusieurs matches.

@DFCO_Officiel svp les gars pour nous les dijonnais faite nous plaisir battez vous pour rester en ligue 1 on est tous derrière vous — Lucas2100000 (@Lucas21000001) March 19, 2017

@DFCO_Officiel Svp refaites nous vibrer. On demande pas a tout gagner, juste a voir du foot comme depuis le debut de saison. #DFCOASSE — Nicolas (@Schleck21) March 19, 2017

Pas d'abandon pour autant

C'est la bonne nouvelle, le public est toujours derrière son équipe, et heureusement. Il y a la crainte d'être relégué c'est sûr, mais aussi l'envie de s'en sortir, à l'image d'Ugo, qui prédit deux finales à venir pour le DFCO : la première face à Bastia dans trois semaines, et la seconde face à Nancy un peu plus tard. Il n'a pas tort mais entre-temps, il va falloir aller jouer à Marseille et à Monaco. Pas facile comme programme.

@ThomasJobard la final seras contre Bastia et Nancy ! On y crois 💪🔴⚫️ — Ugo DFCO (@ugo_psg_91) March 19, 2017

Une trêve internationale mal venue

Et pour ne rien arranger, Olivier Dall'oglio va aussi devoir se passer de plusieurs internationaux cette semaine. Matches de qualification pour la coupe du monde oblige, six joueurs vont rejoindre leur équipe nationale. Oussama Haddadi, Julio tavares, Adam Lang, Fouad Chafik Dylan Bahamboula et Arnold Bouka Moutou. Pas forcément le bon timing pour le coach dijonnais.

Les filles toujours dans le coup

Victoire trois buts à deux pour le DFCO féminin dimanche, succès acquis face à Aurillac et qui leur permet de conforter leur troisième place au classement de la D2.