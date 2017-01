DFCO - Au Cœur des Rouges : les supporters aimeraient voir Kwon Chang Hoon à Dijon

Les Rouges vont jouer à Montpellier ce samedi et reprennent le chemin de l'entraînement et le club s'intéresse à l'étoile montante du football sud-coréen, Kwon Chang Hoon.

Sur Twitter, ce vendredi, ça ne parle pratiquement que Sud Coréen. Tous les supporters ou presque ne parlent que d'une seule chose : la possible venue du milieu de terrain sud coréen Kwon Chang Hoon au DFCO. Le club coréen Suwon est actuellement en négociation avec les Rouges pour faire venir cette probable nouvelle recrue. Et les supporters en débattent allègrement sur Twitter donc.

Quand Kwon Chang-hoon sera officialisé sur la page fb du DFCO ... vous imaginez même pas le bordel dans l'espace commentaire #DFCO #TeamDFCO — M (@mxgg_10) January 12, 2017

D'autres comparent même le club à la Champions League, grâce à la possible venue de Kwon Chang Hoon.

Mais il n'y a pas que la Ligue 1 dans la vie, il y a la Gambardella aussi, la Coupe de France des jeunes. Et les jeunes du DFCO iront jouer à Epinay pour les 32e de finales, après le tirage au sort, ce jeudi.

Le DFCO prépare également son match à Montpellier ce samedi, avec une crainte plutôt habituelle en cette saison, pour le coach Olivier Dall'Oglio, c'est que ses joueurs soient contaminés par la grippe. Le milieu de terrain Jordan Marié qui a contracté le virus, en souffre depuis 3-4 jours, il est incertain pour le déplacement dans l'Hérault.

Olivier Dall'Oglio s'inquiète de la santé de Jordan Marié, qui a la grippe

Et le programme des Rouges pour la semaine, c'est la reprise ! L’étape Coupe de France désormais franchie, le DFCO se tourne vers la reprise de l'entraînement et de la Ligue 1 ce samedi et un déplacement du côté de Montpellier donc, actuellement 11ème du classement au championnat.

Six séances ont donc été programmées avant ce match important dans l’Hérault. Ce lundi à 15 heures aux Poussots, puis mardi toute la journée, mercredi, jeudi et vendredi matin, avant le match donc ce samedi 14 janvier à 20 heures à Montpellier.