DFCO - Au coeur des Rouges : les supporters au taquet pour la saison 2017/2018

La campagne de réabonnement pour la saison prochaine a démarré en fanfare depuis une semaine, et ce n'est pas fini !

Gaston-Gérard va faire le plein d'abonnés en 2017/2018

Ça se bouscule au portillon pour les réabonnements au stade Gaston-Gérard. la campagne de réabonnement est ouverte depuis une semaine, et sur Twitter le club se réjouit de l'engouement des spectateurs. 600 personnes se sont rendus en billetterie au stade des Poussots pour la seule journée de lundi, "la semaine recommence fort" commente le compte officiel du DFCO.

Abonnement / ré-abonnement : mode d'emploi

D'abord côté dates : si vous vous ré-abonnez, vous avez jusqu'au 23 juin pour le faire. Si vous vous abonnez pour la première fois, ce sera à partir du 26 juin. Côté tarifs, ça pique un peu : on est entre 175 et 430 euros à l'année. Bonne nouvelle quand même, vous pouvez profiter de tarifs étudiants à 150 euros ou de tarifs familles, entre 100 et 160 euros, c'est un peu mieux.

Les supporters dijonnais déjà très chauds apparemment

On est tombé ce mardi sur un tweet assez drôle de Florian, qui tente de convaincre son patron de lui laisser deux jours pour aller voir la rencontre entre Montpellier et Dijon en août. réponse de son boss : "Pour le moment tu bosses, je peux rien de promettre" .

Le DFCO c'est aussi la formation des jeunes

On poursuit le bilan de la saison 2016/17 avec le directeur de la formation Sébastien Degrange, avec un focus sur les moins de 17 et les moins de 20 ans.

Une photo sympa également dans l'actu du DFCO

Oui une photo publiée par le compt officiel de l'OGC Nice.. on y voit deux anciens dijonnais côte à côte juste avant le tout premier entrainement de la saison.. Il s'agit évidemment d'Arnaud Souquet parti l'année dernière, et le néo-niçois Pierre Lees-Melou.. COmmentaire du DFCO : de rien les niçois c'est cadeau !!