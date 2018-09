Un DFCO schizophrène

C'est vrai, on a vu une équipe aux deux visages : une première mi-temps insipide, durant laquelle les Dijonnais on couru après le ballon, perdu tous leurs duels, et encaissé trois buts en une demi-heure. Et puis un second acte beaucoup plus abouti, avec les entrées de Naïm Sliti et Jules Keita en attaque. A la fin de la rencontre, l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio faisait exactement ce constat.

Malgré une bien meilleure deuxième période, le DFCO n'est pas parvenu à revenir au score et s'incline face à Lyon (0-3). Résumé et réactions à suivre sur https://t.co/x13fKpEwbt#DFCOOLpic.twitter.com/TXM0NrByTw — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 26, 2018

Qu'est-ce qui manque aux Dijonnais depuis quelques semaines ?

A la fois peu de choses, et beaucoup de choses. D'abord, ils sont trop inconstants, trop inefficaces devant les buts aussi : ça fait deux matches qu'ils ne marquent plus. Mais surtout, pour Olivier Dall'Oglio, les bases sont à revoir. "On a fait une première mi-temps qui ne ressemble à rien", déclarait-il hier soir. Or le foot comme il dit, c'est aussi gagner le combat physique, se replacer, faire des sprints, ne pas rechigner face à l'effort défensif. Tout cela pour l'instant, Dijon ne le fait pas, ou ne le fait plus, et ça doit changer très vite.

« On a fait une première mi-temps qui ne ressemble à rien et une deuxième où on réagit, où on joue. [...] Sur l’état-d’esprit ça commence à m’énerver un petit peu. Je n’ai pas vu de travail collectif sur la première mi-temps »



Olivier Dall’Oglio, après #DFCOOL. pic.twitter.com/GyiUIAbCb2 — Kevin Blondin (@Kevin_Blondin) September 26, 2018

Finalement c'est dans la tête que ça se passe, l'état d'esprit collectif n'y est plus complètement. Alors il n'y a rien de catastrophique ni de honteux attention, le DFCO est 10e au classement, mais après des débuts réussis, ça fait quatre matches sans victoire pour Dijon, donc gare à la crise de l'automne !

Supporters agacés

Côté supporters, on ne réagit pas très bien. D'une part, l'incapacité du DFCO à faire un match plein commence à agacer. Et puis c'est nouveau, d'autres commencent à se dire que les choix du coach ne sont pas les bons : hier soir encore, le meneur de jeu Naïm Sliti était remplaçant au début du match, tout comme l'attaquant Jules Keita. Ce qui fait dire à Pierre Antoine par exemple sur Twitter que "vu la composition de l'équipe, c’est pas étonnant" qu'on perde... "9 joueurs défensifs, je ne reconnais plus le DFCO."

9 joueurs défensifs pour prendre 2 buts en 2 minutes — Flo 🇫🇷⭐️⭐️ (@FloB21) September 26, 2018

Quant à Jean toujours sur Twitter, eh bien il regrette la peu d'ambiance dans les tribunes du stade Gaston-Gérard. Il a regardé le match à la télévision et d'après ce qu'il dit, on entendait les coachs donner leurs consignes sur le bord du terrain. "Pour un match à guichets fermés, c'est vraiment pas beau, conclut-il, et on n'est pas loin de penser comme lui."