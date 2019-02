DFCO - Au coeur des Rouges : malgré un printemps précoce, les nuages s'amoncellent

Malgré le beau soleil printanier, les nuages continuent de s'amonceler au-dessus du club. D'abord côté filles, troisième défaite en cinq matches enregistrée sur la pelouse de Montpellier, quatre buts à un. Les joueuses de Yannick Chandioux sont huitièmes sur douze avant de recevoir l'imbattable PSG dans trois semaines.

📝 LE DEBRIEF : Montpellier 4-1 DFCO, une affaire trop vite pliée



Le DFCO a été plombé par une entame de match catastrophique dans l'Hérault, avec 3 buts encaissés en 12 minutes. 😢 #MHSCDFCO#D1F



À lire ici ➡️ https://t.co/8Plv3xpIGvpic.twitter.com/s2DGTY1u0k — Le Dijon Show Féminin (@LeDijonShowF) February 17, 2019

La troisième d'affilée pour les hommes

Quant au DFCO masculin, eh bien il est à nouveau dans la zone rouge (18e) après sa défaite deux buts à zéro sur la pelouse des Crocodiles nîmois. C'est Enguerrand qui résume le mieux la situation sur Twitter. Il nous met en photo les quatre derniers du championnat : Amiens, Dijon, Caen, et Guingamp avec ce petit message : "les voilà les quatre fantastiques qui vont devoir cravacher pour garder leur place en Ligue1. Et oui, on est dedans. On n'a pas fini de serrer les fesses la TeamDFCO !"

Voilà, cette fois on y voit plus clair. Les voilà les 4 Fantastiques qui vont devoir cravacher pour garder leur place en #Ligue1. Et oui, on est dedans. On n'a pas fini de serrer les fesses la #TeamDFCO ! pic.twitter.com/VN6JHh8ovw — Enguerrand Artaz @Gus21 (@EArtaz_GusXXI) February 17, 2019

Et il a raison Enguerrand, il y a désormais sept point qui nous séparent de Toulouse, le quinzième du championnat, ce sera vraiment compliqué d'aller chercher mieux que la seizième place, alors autant se le dire clairement dès maintenant.

Encore des raisons d'être déçus

Côté purement sportif, on a encore vu des choses positives sur la pelouse de Nîmes. Mais encore une défaite au bout, c'est ce le plus frustrant pour Mehdi Abeid le milieu de terrain dijonnais : "Il y a des motifs de satisfaction" dit-il, "mais c'est récurrent cette saison : on joue bien, mais on ne gagne pas. Si on continue comme ça, on y va tout droit. Il faut qu'on fasse plus."

Pour suivre le DFCO en ce moment, il faut être... chômeur !

Alors la semaine dernière on vous parlait de ces matches sans cesse reportés au lendemain, ou bien avancés à la veille. On vous disait aussi que cela avait un impact sur l'affluence dans les stades, puisque tout le monde ne peut pas changer de calendrier et d'horaires comme ça à sa guise. A Dijon, on a quand même des fadas capables de suivre le DFCO partout où il va, peu importe si le match est décalé. Et vous savez comment ils font ? Eh bien ils sont chômeurs.

Mercredi, 18h30.

Mardi, 18h30.

Vendredi, 19h00.



Outre le running gag qui peut prêter à sourir, ils comptent programmer les matchs à des horaires indécents encore longtemps ? pic.twitter.com/jgpP6oqs9b — MoiAussiJveuxÊtrePréfet (@ElJulioZer) February 16, 2019

On se permet d'en rire un peu, parce qu'eux mêmes se mettent en scène sur les réseaux sociaux. On a là une petite dizaine de fan dijonnais, qui prennent la pose à Saint-Etienne, ou encore à Nîmes. Avec des drapeaux du kop des Lingon's Boys, et aussi des petits messages. Sur la première photo, on peut lire "chômeurs on tour", sur la seconde aussi. Et puis sur la troisième, "toujours pas trouvé de taf". Ça donne le sourire, mais c'est un vrai sujet pour Aurel, qui pose ainsi la question : est-ce que la Ligue compte programmer les matches à des horaires indécents encore longtemps ?