DFCO - Au Coeur des Rouges : à Marseille sans Diony

L'attaquant dijonnais a reçu trop de cartons jaunes au cours des dernières semaines. La commission de discipline vient de le punir.

Un mojito ?

C'est la trêve internationale dans au cœur des Rogues cette semaine. Du coup, on en profite pour prendre du bon temps. Un peu comme les joueurs du DFCO. D'après plusieurs twittos, certains d'entre eux étaient en boîte de nuit jeudi soir à Dijon. L'histoire ne dit pas en revanche ce qu'ils ont consommé.

Mauvaise nouvelle pour Diony

Plus sérieusement, sur le plan sportif : le club a reçu une mauvaise nouvelle. Le prolifique avant-centre Loïs Diony (huit buts, six passes décisives) ne sera pas sur la feuille de match dans une semaine à Marseille. La commission de discipline l'a suspendu pour un match en raison d'une accumulation de cartons jaunes, trois croquettes reçues lors des dix dernières rencontres.

Huis-clos partiel à Marseille

Une rencontre face à l'OM qui se jouera dans des conditions un peu particulières. La commission de discipline, encore elle, a décidé de punir les supporters du stade Vélodrome, coupables d'avoir utilisé des fumigènes lors de la venue du PSG le mois dernier. La partie basse du virage sud sera donc fermée face à Dijon.

Denis Brogniart : "ne jamais se louper contre les concurrents directs"

Au cœur des Rouges se met un peu en mode "people" ce vendredi. Le Bourguignon Denis Brogniart, vous le savez, présente sur TF1 la nouvelle saison de Koh-Lanta. Ce que ne savez peut-être pas, c'est que le bonhomme est un ancien commentateur sportif et grand supporter de Caen et de Dijon. Le DFCO à qui il offre quelques conseils pour se maintenir en Ligue 1, il est au micro de Grégoire Tiffanneau.

Grattage en pagaille

Et pour se maintenir le DFCO pourra compter sur ses meilleurs "gratteurs de ballons". Le compte Twitter du Stade aux stats, qui nous offre chaque jour des chiffres sur la Ligue 1, révèle que le DFCO possède dans son effectif deux des meilleurs récupérateurs du championnat. Pierre Lees-Melou et Fouad Chafik. Ils ont récupéré respectivement 152 et 169 ballons depuis le début de la saison.