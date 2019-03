DFCO - Au cœur des Rouges : mériter sa place en Ligue 1

Lille, c'est la meilleure attaque derrière le Paris-Saint-Germain, c'est aussi la meilleure défense derrière le Paris-Saint-Germain, donc on peut dire que nos amis Lillois sont à leur place, pas de souci. La question, c'est : est-ce que le DFCO, lui, est à sa place, au 19e rang de cette Ligue 1 ? Est-ce qu'il mérite mieux que la relégation cette saison ?

Dijon, Dijon, tes supporters sont là !

En tout cas , il va falloir montrer de meilleures choses pour les douze derniers matches de l'année, se prouver, et prouver aux supporters que ce club a une âme, et qu'il n'est pas prêt à abandonner à la moindre saison compliquée. Dijon qui peut compter sur ses plus fidèles supporters dans cette dernière ligne droite, notamment sur ses équipes de jeunes, toujours derrière les pros, quoi qu'il arrive. Il y a une vidéo qui tourne depuis hier dans laquelle on voit les moins de 13 ans, les moins de 15 ans jusqu'aux jeunes du centre de formation, hurler leur soutien au groupe professionnel pour le maintien en Ligue 1.

En fait c'était il y a deux ans, au moment où le DFCO était déjà à la peine pour se maintenir, un peu comme aujourd'hui. Voilà pourquoi ces images sont ressorties des archives, comme pour forcer le destin de cette saison 2018/2019 décidément très compliquée. Autre supporter devant l'éternel ce matin dans le cœur des Rouges : Thomas Jobard, le fondateur du Dijon Show, un site d'info sur le DFCO. On lui a demandé quel était son joueur préféré, tout simplement. Pour lui, c'est Naïm Sliti.

Lille-DFCO c'est donc dimanche à 15h. On a également l'horaire du match en retard face au Paris-saint-Germain le 12 mars prochain.. Coup d'envoi fixé à 19h.

Les Bleues surprises à domicile en amical

On parlait des filles de l'équipe de France, ça ne s'est pas très bien passé. Alors rien de grave, ce n'est qu'un match amical. Mais cette défaite (1-0) face à l'Allemagne a sans doute fait du mal dans les esprits de nos Françaises, qui étaient invaincues depuis un an, et qui regardaient sereinement la coupe du monde arriver.

Titularisation d'Élise #Bussaglia ce soir pour France - Allemagne ! 🔝 https://t.co/OXjx3dT1dA — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 28, 2019

En même temps c'est pas plus mal, "c'est une bonne piqûre de rappel", estime la sélectionneuse Corinne Diacre. Précisons que notre attaquante dijonnaise Elise Bussaglia était bien sur la pelouse hier soir, une bonne nouvelle pour elle, et pour Dijon.