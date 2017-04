DFCO - Au coeur des Rouges : mo-bi-li-sa-tion avant Bastia

On bat le rappel des troupes avant la première des sept finales qui attendent le DFCO d'ici la fin de la saison.

© Getty

"7 matches, 7 combats, un objectif commun"

Dans au cœur des rouges ce matin, on se MO-BI-LISE pour le match face à Bastia samedi. A commencer par le président du DFCO Olivier Delcourt qui le sait mieux que personne, son club aura plus que jamais besoin de son public pour parvenir à se maintenir en Ligue 1, et il en appelle justement aux supporters sur Twitter : "tous à Gaston gérard pour le premier round" face à Bastia, "allez les Rouges !"

Tous à Gaston Gerard , 1 er Round Samedi !

Allez les rouges , Allez le #DFCO ! pic.twitter.com/uEsry97yAz — DELCOURT Olivier (@odelcourt26) April 4, 2017

Message entendu par Laurine : "allez les Rouges, nous serons derrière vous jusqu'à la fin du championnat. Le maintien on y croit !" "Allez Dijon à nous la Ligue 1 il faut assurer le maintien", poursuit Corlet de son côté.

@DFCO_Officiel @Ligue1 Allez les rouges, nous serons derrière vous jusqu'à la dernière journée du championnat 🔴⚫️

Le maintien on y croit 🔥💪

⚽️🎊🎉 — Laurine.R ♥ (@laurine_roche21) April 4, 2017

@DFCO_Officiel @Ligue1 Allez Dijon a nous la ligue 1 il faut assuré le maintien — Corlet (@gegesmet) April 4, 2017

L'appel d'Oussama Haddadi

Dans un entretien accordé au site dfco.fr, le défenseur latéral dijonnais Oussama Haddadi se fend aussi de son propre appel au public dijonnais : "on a besoin de tout le monde. C’est le sprint final, on a besoin d’eux que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. C’est très important pour nous. Ça donne de l’énergie, ça nous pousse vraiment." L'international tunisien qui veut être à "mille pourcent" face à Bastia car dit-il, "il n’y a que les trois points qui comptent".

Le DFCO qui pourra compter sur l'une de ses supportrice les plus fidèles dans le kop des Téméraires samedi. Aurélie Maillot, 34 ans, porte le maillot rouge depuis des années. Pour elle le maintien en Ligue 1, c'est tout à fait possible, et elle nous explique pourquoi au micro de Faustine Mauerhan.

Le maintien, c'est maintenant pour Aurélie Maillot ! Partager le son sur : Copier

Entraînement + Burger = combo gagnant ?

En attendant les séances d'entraînement au stade des Poussots sont fatigantes pour l'effectif. Ça bosse dur en ce moment vu les enjeux et les échéances à venir. Mais ces séances cela donne faim ! On ignore si elle dit vrai, mais sur Twitter, Audrey explique avoir eu la surprise de croiser des joueurs du DFCO dans un fast-food ce mardi. "Ça donne envie de s'intéresser au foot", commente-t-elle. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour attirer les supporters/trices au stade Gaston-Gérard.