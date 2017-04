DFCO - Au cœur des Rouges : "ne pas faire la même erreur contre Angers"

Le groupe dijonnais se prépare à recevoir le SCO d'Angers ce samedi à Gaston-Gérard. Un match sans doute décisif pour continuer à croire au maintien.

Angers, le tournant

Il reste trois jours. Trois jours pour se mettre à 200% et entretenir l'espoir d'un maintien en Ligue 1. Dans un entretien au site officiel du DFCO, le milieu de terrain Florent Balmont s'appuie sur l'état d'esprit affiché le weekend dernier à Monaco, comparé à la fébrilité affichée une semaine plus tôt face à Bastia. "Inconsciemment" dit-il, "il y avait sûrement un peu de crainte (...) il ne faut pas reproduire cette erreur face à Angers."

Cap sur Dijon ! Samedi, les Angevins ont la possibilité de valider leur maintien! #DFCOSCO

Le planning de la semaine https://t.co/WJVx5jDFF3 pic.twitter.com/8Ri2YmUe2f — Angers SCO (@AngersSCO) April 17, 2017

Et Florent Balmont compte aussi sur le public de Gaston-Gérard. "Il faut se lâcher", poursuit-il, "qu’on sente que c’est un match primordial. Il faut qu’il y ait un peu plus de folie partout ! C’est important sur une fin de saison."

Capitaine Varrault, star du DFCO

A part ça, les supporters dijonnais sont heureux ce mercredi matin. Heureux et fiers de la décision du capitaine du DFCO Cédric Varrault de prolonger d'un an son contrat au club. Le vétéran de 37 ans sera dijonnais jusqu'en juin 2018. "Bel exemple de fidélité à son club et encore le meilleur défenseur du DFCO cette saison" se réjouit Christophe sur Twitter.

@Ligue1 @DFCO_Officiel 👍bel exemple de fidélité à son club et encore le meilleur défenseur du DFCO cette saison 😉 — christophe cote (@nadchris21) April 18, 2017

LA bonne nouvelle pour démarrer la semaine du DFCO - Dijon Football Côte D'Or😍😘

Cédric Varrault prolong d'un an... https://t.co/ORjAuqSMo3 — Totm Fréquence Plus (@TotmFplus) April 18, 2017

Plus ironique, Steve estime qu'il s'agit d'une "grosse erreur. Il mérite mieux que de descendre en ligue 2". On va prendre ça pour un compliment quand même.

@BaptisteReynet @DFCO_Officiel Tres grosse erreur il merite mieux que de descendre en d2 c est triste — steve01@ hugo le bg (@ZPgXALdwenpaZrk) April 18, 2017

Les footballeurs votent aussi. Ou pas.

Même les footballeurs y pensent parfois en se rasant : le premier tour de la présidentielle, c'est dans 4 jours. Et comme parmi les Français, il y a pas mal d'indécis au sein de l'effectif du DFCO. Tiens, qu'est-ce qu'il en pense le défenseur Jordan Lotiès ?

Jordan Lotiès n'a pas vraiment confiance en la politique Partager le son sur : Copier

On se quitte avec un mot sur le calendrier du DFCO d'ici la rencontre face à Angers. Une séance d'entraînement par jour à 10h du matin au Stade des Poussots.