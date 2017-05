DFCO - Au Cœur des Rouges : On ne peut pas tout gagner

Au coeur des Rouges, c'est votre rendez vous quotidien sur l'actualité du DFCO et on le voit encore ce mercredi, on ne peut pas tout gagner ! Le club dijonnais échoue de peu en finale de la Orange e-Ligue 1.

Si le DFCO a décroché son billet pour une seconde saison en ligue 1 la saison prochaine, le club rate en revanche de peu de remporter la première édition de la Orange e-Ligue 1 organisée par la Ligue du Football Professionnel. Le représentant dijonnais, Corentin «RocKy» Chevrey a craqué dans la grande finale face à Metz. Elle se jouait sur deux matchs aller-retour (en alternance sur les consoles PS4 et XBox One). «RocKy» a concédé le nul (1-1) sur PS4 avant de s'incliner 2 à 1 sur XBox One. Le DFCO est tout de même très fier de son parcours et lui donne rendez vous l’année prochaine !

La remise de la premier coupe de e-ligue 1 sur Be in sports - capture d'ecran

Alors que le championnat de Ligue 1 a tiré sa révèrence, on s'interroge : que vont faire les joueurs du DFCO?

Ont-ils prévus de partir à l'autre bout du monde ou bien de rester tranquillement à Dijon en attendant la reprise? On sait que le défenseur français Jordan Lotiès va quitter Dijon, où il arrive en fin de contrat, après y avoir passé une saison et demie. il détaille le programme de ces prochains jours.

La petite dernière de Jordan Lotiès se prénomme Nora. Jordan Lotiès a disputé 24 matches de Ligue 1 cette année pour deux buts. Il avait rejoint le DFCO en janvier 2016. Il quitte donc le club qui tweete "merci pour toi, une belle 2e partie de saison qui rend ce départ encore plus triste. Bonne route Jordan !"