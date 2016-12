DFCO - Au Cœur des Rouges : Olivier Dall'Oglio admire Usain Bolt

Au Cœur des Rouges, votre rendez vous quotidien avec l'actu du DFCO. Nous sommes maintenant tout proches de la fin de l'année, c'est donc l'heure des bilans, des congés et en bonus, d'un portrait chinois.

© Radio France -

Que retiendrez vous de cette année 2016 ? Pour Charlotte, la réponse est simple et elle la poste sur tweeter. Son Année Foot 2016 à elle, c'est la montée du DFCO en ligue 1 et le magnifique but de Medhi abeid face à Bordeaux.

#MonAnneeFoot2016 la montée du @DFCO_Officiel en ligue 1 et le magnifique but de @reelM_abeid face à Bordeaux 😍🔴⚫️ — Charlotte (@char_lotte_dft) December 28, 2016

© Radio France -

Que font les footballeurs pendant cette trève de Noel ?

On peut le découvrir à travers les différents tweets postés. On apprend par exemple qu'une partie des joueurs du DFCO est allé à Kartmania à Dijon, grâce à un tweet de Cyril Merieux.

Petite visite des joueurs du DFCO à KARTMANIA ...



ALLEZ LE DFCO ⚽👍



Dijon Dfco

Dfco Dijon

Dfco-new Stars@kartmania — CYRIL MERIEUX (@MerieuxCyril) December 28, 2016

Certains en profite aussi pour regarder la télé. C'est le cas de Fred Sammaritano qui a visiblement apprécié de revoir " Au cœur des bleus, "un Reportage plein d' émotion et d'intensité avec un Pat Evra au somment de son art " écrit le milieu de terrain dijonnais sur tweeter.

Enorme ce soir d' être plongé #AuCoeurDesBleus !!! Reportage plein d' émotion et d'intensité avec un Pat Evra au somment de son art #bleus — Sammaritano Fred (@Sammaritano02) December 28, 2016

Fréderic Sammaritano croit au maintien du DFCO © Radio France - Philippe Renaud

D''autres joueurs en profitent pour faire leurs valises comme Quentin Bernard qui quitte le DFCO pour rejoindre Brest, un club de ligue 2

clovis58120 réagit à son tour sur tweeter et remercie Quentin Bernard pour ce qu'il a fait au DFCO. Il lui souhaite Bonne chance pour la suite et lui dit à bientôt en Ligue 1

@QFJ89 @DFCO_Officiel Merci pour ce que tu as fait au DFCO. Bonne chance pour la suite et à bientôt en L1 — clovis58120 (@clovis58120) December 28, 2016

© Radio France -

Faisons un peu mieux connaissance avec l'entraineur du DFCO. Olivier Dall'Oglio s'est plié de bonne grâce à notre petit jeu du "portrait chinois". Il est interrogé par Thomas Nougaillon

Le portrait chinois d'Olivier Dall'Oglio Partager le son sur : Copier