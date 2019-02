DFCO - Au coeur des Rouges : Olivier Dall'Oglio s'exprime

Le technicien gardois, débarqué du DFCO en fin d'année 2018, revient pour la première fois sur ces moments douloureux qui l'ont vu quitter le club, après six années de bons et loyaux services.

Six mois de galère

Souvenez-vous il y a un mois et demi, au tournant de la Saint-Sylvestre, on vous annonçait ici même le départ précipité de l'entraîneur gardois, après six ans et demi à la tête du DFCO. L'homme qui avait réussi l'exploit d'emmener Dijon en Ligue 1, de l'y maintenir la saison suivante, venait d'être limogé par le président Olivier Delcourt, après une première moitié de saison très compliquée.

⚽️ #LeDecrassageDeLuis

🗨️ Olivier Dall'Oglio revient sur le début de saison et sur son éviction du @DFCO_Officielpic.twitter.com/I6WP4qT2v7 — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) February 11, 2019

La suite, vous la connaissez, huit jours d'incertitude pour le groupe, avant l'arrivée officielle d'Antoine Kombouaré. C'est à nos confrères de BeIN Sport qu'il a choisir de se confier, ce lundi soir, en direct. Entretien assez intéressant. D'abord pour comprendre la trajectoire de cette saison 2018/2019, qui avait commencé sur les chapeaux de roue, avec trois victoires d'affilée, notamment ce 4-0 sur la pelouse de Nice. Des débuts fracassants qui ont finalement fait plus de mal que de bien au groupe Dijonnais.

Un départ abrupt, très sec

A propos de son départ précipité, vous connaissez le personnage, Olivier Dall'Oglio n'est pas du genre à balancer, toujours très soucieux de respecter les autres. Il ne s'en prend pas à Olivier Delcourt directement, en revanche on sent un gros pincement au cœur, lorsqu'il évoque ce weekend de décembre où le président lui annonce son départ.

On est d'accord. On ne peut pas lui amputer ces choix tactiques (défense à 5, Rosier systématiquement titulaire...), Mais le recrutement, et la direction prise en général, c'est au-dessus que ça se passe — Aurel 🦉🦅 (@A_Buisson1) February 11, 2019

Des images et des propos assez émouvants pour ceux qui ont apprécié Olivier Dall'Oglio tout au long de ses années dijonnaises, pour ses qualités de coach, mais aussi pour ses qualités humaines. Une personnalité à qui l'on souhaite de rebondir très vite, dans un autre club.