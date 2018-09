Les joueurs de Didier Deschamps disputeront deux matches de la ligue des nations, jeudi soir en Allemagne, puis dimanche face aux Pays-Bas. Mais ça n'empêche pas les Rouges, eux, de continuer à bosser pendant cette trêve, malgré l'absence des internationaux, partis disputer des matches avec leur sélection nationale. Entraînement en effectif réduit donc, mais sous le soleil et dans la bonne humeur, preuve à l'appui avec les photos postées par le club sur les réseaux sociaux.

Même pendant la trêve, nos joueurs sont au travail ! 💪 #DFCOpic.twitter.com/3shUL4hyKb — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 4, 2018

Le DFCO, club très suivi... en Tunisie !

En parlant d'international, sachez que le DFCO continue tranquillement de se faire un nom en dehors de nos frontières, et ça on le doit aussi à nos supporters, qui portent fièrement les couleurs du club sur les plages du monde entier. Message de Greg sur Twitter ce mardi "je me balade avec le short du DFCO à Djerba, tout le monde vient me parler de Oussama haddadi et de Naïm Sliti". Dijon club préféré des supporters tunisiens.

Je me balade avec mon short du @DFCO_Officiel à Djerba rien que ça vient me parler d’Haddadi et de Sliti ! — Gregorovich (@Greg_Ouz) September 4, 2018

Wesley Saïd ne veut pas se l'avouer, mais il est superstitieux

Dans au coeur des Rouges, on aime tout savoir sur les joueurs dijonnais, notamment leurs grigris. Et ce mercredi c'est notre attaquant Wesley Saïd qui s'y colle. Il est plutôt du genre discret dans la vie, mais il nous parle quand même de ses petits rituels d'avant-match. Parce que quoi qu'il en dise, il en a, des rituels !

Balmont Junior sur les traces de papa, Fred Sammaritano fidèle à Coup d'Pouce

La rentrée scolaire avec les enfants, on en parle beaucoup depuis lundi, elle concerne aussi nos joueuses et joueurs dijonnais, qui sont des mamans et des papas comme les autres. Florent Balmont par exemple se réjouit de l'entrée de son petit en 6e, en classe de foot en plus, ça rigole pas. Apparement Balmont Junior aimerait bien suivre les traces de son papa, sauf pour la rupture du tendon d'Achille peut-être. r.

Visite surprise du @DFCO_Officiel Mardi soir pour Adrien !😍 @Sammaritano02 & @WesleyLautoa sont venus rencontrer notre Loulou grand fan de Foot ⚽️Très beau moment pour notre Guerrier💪🏻Merci à eux pour leur disponibilité, leur gentillesse, leur sourire ...😘#CoupdPouce#DFCOpic.twitter.com/Wwvar4s3Ql — Coup d'Pouce (@AssoCoupdPouce) September 4, 2018

Sinon Fred Sammaritano de son côté continue de s'impliquer dans la vie de l'association Coup d'pouce, qui vient en aide aux enfants malades du cancer. Avec Wesley Lautoa mardi soir, ils ont rendu une petite visite surprise à Adrien, un jeune garçon hospitalisé, qui a eu droit à son maillot dédicacé, à ses crampons dédicacés, et surtout à un petit moment de bonheur.