DFCO - Au cœur des Rouges : pas si nul que cela

Certes, le DFCO n'a pas su trouver le chemin des filets ce dimanche face à Bordeaux. Mais dans la course au maintien, il a fait bien mieux que résister au cinquième du championnat de Ligue 1, arrivé avec des envies de victoires, mais reparti heureux d'avoir pris un point.

© Getty

Le cœur partagé entre frustration et beaucoup d'espoirs

Dijon et Bordeaux se sont quittés sur un match nul 0 à 0, qui ne fait véritablement l'affaire de personne ce dimanche à Gaston-Gérard. Au terme de cette 35e journée, le DFCO est 17e de Ligue 1 et se sort de la zone rouge grâce à ce petit point, certes, mais il pourra longtemps regretter les occasions non concrétisées. Des maladresses devant le but girondin, de la malchance aussi, et puis un grand gardien, Cédric Carrasso, qui a sauvé la maison bordelaise à plusieurs reprises, performance d'ailleurs salué par son homologue du jour Baptiste Reynet.

Pas passé loin de prendre les 3 pts mais en face il y avait soit un défenseur, soit un poteau, soit mon idole 😅 Opération 3 pts à Guingamp pic.twitter.com/6PHvmCq3IO — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) April 30, 2017

Vers des lendemains qui chantent

Voilà pour la frustration, mais derrière cette performance il y a tout de même un état d'esprit franchement retrouvé cette fois. Et qui laisse espérer des lendemains heureux pour le DFCO. On a retrouvé la rigueur défensive, le jeu porté vers l'avant qui avait fait la réputation dijonnaise en début de saison.

Le DFCO, un club que connaît bien Alain Donnat, le grand témoin de France Bleu Bourgogne ce 1er mai. Coordinateur de formation des jeunes du DFCO dans une autre vie, le prof de sports du collège d'Is-sur-Tille véritable star des réseaux le plus connu de France depuis son départ à la retraite sous les hourras de ses élèves en décembre dernier. Vu l'état d'esprit affiché ce dimanche, il croît au maintien en Ligue 1.

Alain Donnat croit plus que jamais au maintien en Ligue 1 pour le DFCO Partager le son sur : Copier

Sur les réseaux sociaux, le DFCO fait l'unanimité

Sur Twitter, les Girondins nous souhaitent une bonne fin de saison, "on espère vous retrouver en Ligue 1 l'an prochain." ça c'est sympa.

Bonne fin de saison à vous @DFCO_Officiel, on espère vous retrouver en L1 l'an prochain. — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 30, 2017

De manière générale, la prestation du DFCO a d'ailleurs été plutôt appréciée sur les réseaux sociaux. Vince, autre supporter bordelais souhaite aux Dijonnais la Ligue 1 car "vous faites du jeu et c'est pas commun aux équipes qui jouent le maintien", dit-il.

@ImUclea @DFCO_Officiel Merci ;) Marseille nous a aidé en balayant Caen ! À l'année prochaine pour des nouveaux DFCO - OM ! — L'année du DFCO (@Gus21DFCO) April 30, 2017

On a même des fans marseillais qui s'en mêlent, et ça il faut le souligner. Alexis nous dit : "le DFCO mérite de rester dans l'élite ils ont la hargne pour se maintenir c'est des guerriers."

@girondins bon courage @DFCO_Officiel je vous souhaite la l1 car vous faites du jeu et c est pas commun aux équipes qui jouent le maintient👍 — Vince64 - WAG (@vincelegirondin) April 30, 2017

Des guerriers qui seront de repos pour aujourd'hui, avant de retrouver le chemin de l'entraînement demain au stade des Poussots, et d'affronter Guingamp samedi pour la 36e journée.